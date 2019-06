Facebook Libra - Autoritățile spun că grupul american trebuie să respecte regulile, partenerii au unele îndoieli în legătură cu moneda virtuală

Facebook anunța pe 18 iunie intrarea în domeniul criptomonedelor prin intermediul Libra, o monedă care va putea fi folosită din 2020 în aplicații precum Messenger și WhatsApp, dar și ca aplicație de sine stătătoare. Compania spunea că Libra va putea fi folosită pentru a cumpăra diverse lucruri, dar și pentru a trimite bani la fel de ușor precum trimiterea unui mesaj.Este clar că întregul sistem financiar ar putea fi zguduit de intrarea unei companii atât de mari cu o monedă virtuală care, în unele sensuri, este descentralizată precum Bitcoin, dar în alte sensuri este centralizată. Când a anunțat Libra, Facebook a spus și că are 27 de parteneri înrolați, printre care și Visa și Mastercard, dorind să dea greutate proiectului. New York Times spune că o parte dintre parteneri au îndoieli în a-și asocia în totalitate numele cu proiectul Libra și îl privesc cu prudență, mai ales că au semnat acorduri non-angajante care nu-i obligă să promoveze LibraCompaniile ezită în a-și asocia numele cu Libra mai ales din cauza problemelor pe care Facebook le are cu autoritățile din multe țări și a scandalurilor legate de gestionarea datelor personale. În plus, exemple din trecut arată că Facebook nu își tratează prea grozav companiile partenere și în general există îndoieli în legătură cu modul în care vor evolua criptomonedele.Facebook spusese că cei 27 de parteneri vor da cel puițin 10 milioane dolari și vor forma o asociație care va guverna modul de funcționare a Libra. Asociația ar trebui să ajungă la 100 de membri și Facebook spune că va avea un singur vot, deci nu-și va impune cu forța opiniile.Într-o analiză despre viitorul Libra, publicația The Atlantic scrie că marele risc este că această monedă ar putea duce la apariția acelorași tipuri de probleme pe care le-a creat rețeaua socială.Viziunea Facebook privind Libra este că transferul de bani între oameni prin rețea este similar cu transferul de informații și că va fi mai sigur să trimiți Libra de la un user la altul, decât este să trimiți un mesaj text sau o fotografie. Rețelele financiare sunt mult mai complicate ca structură și ca funcționare decât rețelele sociale, dar Facebook vrea ca rețelele financiare să fie modelate după cele sociale și, la final, cele două să fuzioneze într-o singură rețea unde chiar vom trimite bani la fel de ușor precum în prezent trimitem o poză.Pericolul cel mare, cum s-a întâmplat și în trecut, este că Facebook va schimba și acest domeniu, și-ar putea crește puterea asupra vieților oamenilor și nu va da socoteală nimănui.The Atlantic notează că Libra este diferită de Bitcoin, chiar dacă o parte din tehnologie este similară.Facebook spune și că, spre deosebire de Bitcoin, Libra ar trebui să fie mult mai stabilă și asta fiindcă Libra va fi susținută de depozite finaciare reale din bănci și de obligațiuni guvernamentale în monede reale de top.Libra nu este complet descentralizată precum Bitcoin, fiindcă ar fi greu de folosit. Pe de altă parte, dacă ar fi total centralizată, oamenii nu ar mai avea încredere în Libra. Facebook încearcă să mulțumească pe toată lumea și spune că unele aspecte ale Libra sunt descentralizate, iar altele sunt centralizate.Libra se vrea a fi centralizată pentru că se folosește de tehnologia blockchain prin care datele sunt păstrate de multipli utilizatori, și nu de unul singur, astfel că primează siguranța și transparența. În plus, nu Facebook va gestiona folosirea Libra.Există însă și o parte importantă centralizată: Libra Association cu sediul în Elveția, autoritatea care va gestiona Libra, cea care ar trebui să ajungă la 100 de membri, de la sub 30 în prezent.Deciziile vor fi luate în urma unor voturi și pot fi adoptate cu o majoritate de două treimi. Din asociație vor face parte și companii mici, dar și giganți ai finanțelor și tehnologiei.Riscul legat de Libra Reserve este că poate deveni atât de puternică încât ar putea influența politicile financiare internaționale. De exemplu, dacă Libra Reserve ar cumpăra active riscante, ar putea afecta oferta de bani la nivel de bani, exact precum o bancă centrală.Facebook a dovedit că, puternică fiind, poate scala foarte rapid un produs la nivel global, iar partea bună la Libra poate fi faptul că va fi mai mic comisional la transferul de bani față de modalitățile clasice.Autoritățile din domeniul financiar au trimis deja primele mesaje și spun că vor să afle mai multe despre Libra și despre modul în care creatorii săi vor să o aducă în piață. Mesajul general venit de la autorități este că băncile centrale și autoritățile de reglemnntare finaicară au fixat regulile jocului, iar Facebook trebuie să le accepte cu Libra. Mesajele mai spun că în lumea finanțelor există supraveghere, reguli de protecție a consumatorului și respect pentru vața privată a clienților.