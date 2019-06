Yango - Rușii de la Yandex au intrat pe piața aplicațiilor de ride-sharing în București și promit chiar și tarife la jumătate față de concurență

”Lucrăm prin intermediul partemerilor, suntem o companie de IT și avem parteneri care lucrează cu șoferii, se ocupă de documente și plătesc toate taxele necesare. Noi sunten companie de tehnologie și furnizăm soluția de IT și asta este important să înțelegeți. Așadar avem parteneri care sunt entități juridice în România și vor folosi soluția noastră pentru a furniza servicii”, explică Musheg Sahakian, Directorul de Extindere Globală al Yango.









Cei de la Yango spun că algoritmul din spatele aplicației este atât de eficient încât ”șoferiii nu vor petrece prea mult timp fără comandă”. În plus, pentru o perioadă nedeterminată comisionul este zero, cei de la companie nu au spus pentru cât timp va fi la noi valabil acest lucru, însă au dat exemplu alte țări unde promoția ținut un an.

Yanngo spune că acum, la început, în mod promoțional, călătoriile comandate prin intermediul aplicației pornesc de la prețul de 5 lei cu discount, care include rezervarea mașinii, o distanță de 3 km și o durată a cursei de 7 minute. Consultând tarifele partenerilor de plaicație se poate vedea că prețul minim afișat de acesta este de 8 lei pe călătorie (incluzând 3 km și 7 minute) iar apoi tariful este de 1,5 lei/km plus 0,22 lei/minut.”De exemplu, o cursă din Drumul Taberei către Centrul Istoric costă circa 10 lei, în timp ce o călătorie din Piața Muncii la Pipera va fi în jur de 11,5 lei, în timp ce la concurență este 27 de lei”, spune directorul general Andrei Voicu, responsabil pentru România și Moldova la Yango. De precizat aici că între Piața Muncii și Pipera sunt 7-8 km, iar prețul de 27 de lei dat ca exemplu este mare.Clienții Yango vor putea ajunge de la Aeroportul Otopeni până în centrul Bucureștiului (Piața Universității) cu aproximativ 35 lei. În prezent, plata curselor este disponibilă doar prin intermediul unui card bancar înregistrat în aplicație, mai spun cei de la Yango.Cei de la Yango spun că lucrează doar cu companii ”de transport”, nu au filiala locală și promit că vor respecta în totalitate legislația.”Ca și modalitate de funcționare, lucrăm doar cu companii, cu parteneri care de fapt și de drept au autorizație de transport, iar șoferii sunt ai lor și se conectează prin aceste flote”, spune Voicu. Yango are în prezent 55 de parteneri care, spune compania, au în total 3.000 de șoferi.Cei de la Yango spun că vârsta medie a flotei partenerilor este de 5 ani și că în general nu acceptă mașini mai vechi de zece ani.”Yango nu are propriile mașini sau șoferi, lucrează cu parteneri locali – companii de transport. Odată cu lansarea aplicației, un centru dedicat pentru șoferi a fost recent deschis de către un partener Yango în București. În cadrul acestuia, șoferii se familiarizează cu aplicația, participă la sesiuni de training și teste, pot găsi răspunsuri la întrebările privind noul serviciu sau se pot odihni”, spune compania.Yango și versiunea Yandex Taxi se descriu ca fiind aplicații de ride-hailing și de livrare de mâncare. Pe site-ul Yango, aceasta este descrisă ca fiind o aplicație mobilă prin care poți comanda de pe telefon sau desktop un taxi autorizat, fără să suni la vreun dispecerat. Compania spune că timpul mediu de așteptare este de cinci minute, aflii prețul înainte de cursă și în unele piețe există și tarif dinamic.Descrierea Yandex pe Google Play”Yango este serviciul tău personal de transport. Fără să fie nevoie să suni, fără griji de parcare sau alimentare. Cu doar câteva click-uri poți să urmărești taxiul de când plasezi comanda până la destinație”Yandex a lansat în 2011 Yandex Taxi, iar brand-ul Yango, care va fi lansat în România, a devenit de sine stătător în 2014. Yango este prezentă în trei țări: Finlanda, Israel și Coasta de Fildeș. În alte 12 țări este prezent brand-ul Yandex Taxi.Yandex Taxi a preluat în 2017 operațiunile Uber din Rusia și din alte țări ale fostei URSS, iar acum Yandex deține 59% din compania mixtă, iar Uber are 36,6%. Uber și Yandex și-au combinat operațiunile din 127 de orașe din Rusia și din alte țări din fosta URSS, precum Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia și Kazakhstan. Noua companie era evaluată la 3,8 miiarde dolari la început de 2018 și Uber a investit 225 milioane dolari în joint-venture, iar Yandex, 100 milioane dolari,Yandex se extinde în regiune și este prezentă în țări precum Serbia, Ucraina sau MoldovaYandex s-a înființat în 1997 și acum are o capitalizare de 12 miliarde dolari, fiind listată la New York. Compania este un fel de Google, Amazon și Spotify al Rusiei, una dintre puținele țări unde giganții americani tech NU domină piața.Yandex are o cifră anuală de afaceri de peste 2 miliarde dolari, peste 8.000 de angajați și deține 57% pe piața rusă a motoarelor de căutare, în timp ce hărțile sale sunt folosite de peste 20 de milioane de oameni în Rusia.Yandex este activă în foarte multe domenii: a lansat propriul smartphone, testează mașini autonome, are site-uri de anunțuri, a lansat propriul asistent vocal și are operațiuni în multe țări din Europa de Est.În Rusia, unde sunt produse modelele Duster, Sandero și Logan, dar vândute sub sigla Renault, Yandex va furniza pentru mașinile mărcii franceze serviciile de infotainment de pe bord (navigație, asistent vocal, muzică).