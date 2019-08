Un nou mecanism de atac permite criminalilor informatici sa sustraga date din orice dispozitiv cu procesor Intel, avertizează Bitdefender

Atacurile bazate pe executare speculativă, o modalitate prin care procesorul rulează multiple instrucțiuni simultan și intuiește acțiuni viitoare ale utilizatorului pentru o experiență de utilizare mai plăcută, au fost descoperite inițial la începutul anului 2018, cunoscute sub denumirea Meltdown. De atunci, mai multe variante de atac au fost descoperite și rezolvate, total sau în parte, prin actualizări ale sistemelor de operare.Noua vulnerabilitate descoperită de Bitdefender poate să ocolească toate mecanismele de remediere implementate după descoperirea vulnerabilităților Spectre și Meltdown. În plus, persoanele expuse la sustragerea de date pe baza acestei vulnerabilități nu pot să afle de existența unei breșe întrucât atacul nu lasă urme și nu poate fi depistat de soluții de securitate.„Odată ce află de această vulnerabilitate, criminalii informatici ar avea puterea să descopere cele mai vitale și bine protejate informații ale companiilor și indivizilor din întreaga lume, dar și posibilitatea să le sustragă, să șantajeze, să saboteze și să spioneze. Cercetarea acestor atacuri este cu adevărat revoluționară întrucât ajunge la însăși esența modului în care funcționează procesoarele moderne și necesită o înțelegere profundă a procesoarelor, sistemelor de operare și tehnicilor de executare speculativă”, spune Gavin Hill, vicepreședinte pentru centre de date și produse de securitate pentru rețele la Bitdefender.Rezolvarea unei asemenea vulnerabilități la nivel hardware este extrem de dificilă, dat fiind că rezidă în însăși structura procesorului. Scenariul înlăturării complete a acesteia implică fie dezactivarea unor funcționalități ale procesorului responsabile de performanță fie înlocuirea fizică a procesorului. De cealaltă parte, varianta remedierii punctuale a vulnerabilității poate fi extrem de complexă, cu impact vizibil asupra performanței.Bitdefender a colaborat cu Intel timp de aproape un an până la momentul comunicării publice a acestui nou atac. În prezent, vulnerabilitatea a fost remediată printr-un update software de Microsoft, fundația Linux și ceilalți dezvoltatori de sisteme de operare. Tehnologia Bitdefender Hypervisor Introspection, lansată în 2017 și destinată securizării mediilor virtuale folosite de companii, face acest atac imposibil de exploatat pe dispozitivele cu procesor Intel.Circa trei din patru procesoare de pe piață sunt fabricate de acest producător, ceea ce face ca un număr semnificativ de utilizatori din toată lumea să fi fost expuse la riscul de a deveni potențiale ținte.