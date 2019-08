webPR: Internet & Mobile World devine go>tech world, casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est

Internet & Mobile World, cel mai amplu eveniment de business din regiune se reinventează, devenind go>tech world, un manifesto al digitalizării adresat întregului ecosistem business.





Evenimentul care dă tonul digitalizării în mediul de business din România și din regiunea Europa Centrală și de Est (CEE), și-a consolidat identitatea într-un amplu proces de rebranding ce reflectă întocmai soluțiile digitale și trendurile inovatoare prezentate.







go>tech world este ”casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est”, locul unde profesioniștii din România și din regiune pot găsi mixul digital perfect pentru nevoile lor de business. Evenimentul oferă acces la sute de soluții tech B2B, insight-uri relevante și aplicabile de la experți pe diferite arii digitale și o semnificativă oportunitate de networking și creare de conexiuni.





”De câteva ediții, IMWorld nu mai este doar despre ”internet” și ”mobile”, așa cum a fost construit inițial. Tehnologia a evoluat exponențial din 2012 și evenimentul a crescut odată cu aceasta. Prin noua identitate urmărim două obiective importante. Primul este extinderea sferei de influență a evenimentului către Europa Centrală și de Est. În acest sens, am făcut deja pași importanți prin atragerea de vizitatori și companii expozante din țări precum Ungaria, Serbia, Germania, Moldova, Grecia și așa mai departe. Cel de-al doilea obiectiv reprezintă reînnoirea unei promisiuni mai vechi, aceea de a contribui la accelerarea strategică a digitalizării mediului de business prin resursele relevante pe care le aducem în cadrul evenimentului.” a declarat Alexandru Măxineanu – Project Manager, go>tech world.







Încă din 2012, Internet & Mobile World a venit în întâmpinarea persoanelor cu rol decizional din companiile din România cu soluții high-tech și informații relevante ce susțin digitalizarea în business.







Cea de-a 8-a ediție a evenimentului, care are loc în această toamnă (2-3 octombrie) la Romexpo, include o zonă expozițională de 7194 m2 unde vor fi prezentate soluții digitale B2B și 7 scene dedicate pe care vor urca experți internaționali și locali: Main Stage, IT Ops Stage, Digital & E-commerce Stage cât și scenele PRO: MarTech Stage, Security Stage, Java Stage și .NET Stage. Evenimentul așteaptă în această toamnă peste 10.000 de profesioniști.





Zona expozițională este împărțită în funcție de zone specifice de interes pentru diverse nevoi ale companiilor, precum: Digital & E-Commerce, Developers, Business Software & Cloud, Infrastructure & Information Security, Devices & Internet of Things sau Tech Startups.







Odată cu noua identitate a evenimentului, go>tech world aduce în atenția participanților.





● Un line-up de SPEAKERI de excepție, atent selectați, care să aducă plus valoare participanților prin perspective și insight-uri utile.



● Conținut relevant și aplicabil – care să ofere vizitatorilor informațiile concrete de care au nevoie în procesul de transformare digitală.



● O platformă de networking și new business – unde profesioniștii, atât vizitatorii, cât și expozanții și partenerii, pot avea un prim contact în vederea stabilirii unei colaborări eficiente.



● go>startech – programul dedicat start-up-urilor, care oferă antreprenorilor aflați la început de drum oportunitatea de a-și prezenta produsul sau soluția digitală în fața comunității de business.







Printre primii speakeri invitați anul acesta la go>tech world, se numără și:







● Main Stage: Jason Yim - Trigger, Manju Annie Oommen - Fujitsu;



● MarTech Stage: Tyler Lindell - Tesla's AR/VR group founder, Gareth Morlais - ex-BBC;



● Security Stage: Steven Rymell - Airbus CyberSecurity, Jarno Limnéll -TOSIBOX;



● Java Stage: George Adams - jClarity, Peter Pilgrim - Java Champion;



● .NET Stage: Maarten Balliauw - JetBrains, Ibon Landa - General Manager and Head of Industry 4.0 projects at Plain Concepts.







go>tech world se face prin înregistrarea online pe Accesul lase face prin înregistrarea online pe www.gotech.world , de unde profesioniștii interesați își pot achiziționa bilete la eveniment.





Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare: