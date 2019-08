Cum își schimbă Facebook comportamentul pentru a putea fi cât mai greu de dezbinat

Voci influente din SUA și Europa au spus că Facebook a devenit prea puternică și că nu gestionează responsabil datele noastre. Apelul acestor voci este ca Facebook să fie forțată să se dezbine în mai multe entități.Facebook și-a schimbat comportamentul și face de mai bine de un an schimbări organizaționale pentru ca o eventuală dezbinare cerută de autorități să fie aproape imposibil de făcut. Principala strategie ține de combinarea activităților Facebook cu cele ale Instagram și Whatsapp, iar departamentele au fost reorganizate și la conducere au fost puși oameni de la Facebook.Fondatorii Instagram și Whatsapp au părăsit compania anul trecut, deranjați, se pare, de faptul că aceste aplicații își pierd independența în cadrul Facebook.Mulți spun că această combinare a operațiunilor Facebook cu cele ale Instagram și Whatsapp consolidează cea mai mare platformă mondială de comunicare și fac imposibilă o eventuală scindare, Mark Zuckberg a spus în mai multe rînduri că, în ciuda a ceea ce se crede, Facebook are concurenți și a adăugat că această combinare a celor trei aplicații este în interesul user-ilor care, spune el, vor experiențe de comunicare cât mai plăcute.New York Times citează surse care spun că angajaților de la Instagram și Whatsapp nu le convine faptul că sunt forțați să pună tot mai multe în comun cu Facebook, mai ales că până acum fuseseră obișnuiți cu un grad important de independență. Deși angajații de la cele trei rețelele sociale sunt în clădiri diferite, șefii de la Facebook au cerut, susține NYT, ca cei de la divizia de messaging de la Instagram să raporteze direct șefilor de la Facebook Messenger.În plus, Facebook va rebrandui atât Instagram, cât și Whatsapp, adăugând marca ”by Facebook”. Rețeaua a cumpărat Instagram în 2012 și Whatsapp în 2014, iar cele două rețele sunt tot mai importante și Mark Zuckerberg vrea să le vadă și aducând profit mai mare grupului.Mai mult, publicația americană scrie că cei de la Facebook au anulat o achiziție pe care erau la un pas să o facă la final de 2018. Este vorba de Houseparty, o aplicație de socializare care permite mai multor oameni să facă chat video pe mobil în același timp. Cei de la Facebook au suspendat discuțiile cu Houseparty, temându-se de faptul că achiziția unei rețele sociale va atrage noi anchete din partea autorităților din domeniul concurenței.Houseparty era o țintă interesantă pentru Facebook, fiindcă majoritatea user-ilor acelei aplicații aveau sub 24 de ani, în timp ce Facebook are în medie un public mai în vârstă și caută moduri de a atrage oameni tineri. Epic Games a fost achiziționată de Epic Games, cei care au realizat jocul Fortnite.