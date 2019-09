Samsung va lansa din nou telefonul pliabil Galaxy Fold pe 6 septembrie, scrie presa din Coreea de Sud. Gadget-ul de 2.000 de euro ar putea fi prezentat și la târgul IFA Berlin

Surse din piață spun că Samsung a făcut modificările hardware și software pentru ca noul Galaxy Fold să nu mai aibă problemele grave care au dus la prima anulare. Unii spun că va exista și o versiune cu 256 GB stocare, în loc de cea clasică de 512 GB, astfel încât prețul să poată coborî sub 2.000 de euro.Galaxy Fold, care putea fi în luna mai și la noi precomandat la prețul de 9.999 lei, ar fi trebuit să ajungă la primii clienți din SUA pe 26 aprilie și în Europa, pe 3 mai. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. Și Huawei a amânat cu cinci luni lansarea telefonului pliabil Mate X de 2.300 euro (din iunie în noiembrie).Totul a pornit după ce mai mulți jurnaliști care au primit telefoanele în test au povestit că au avut probleme cu ecranul, o parte dintre ei îndepărtând de pe ecran o folie de protecție care părea a fi banală, dar care are un rol esențial în rezistența telefonului.În iulie publicația BGR a scris că CEO-ul Samsung a admis că scandalul Galaxy Fold este jenant și că Samsung s-a cam grăbit cu lansarea când nu era totul gata. Koh promitea însă că problemele vor fi rezolvate.Ce spunea Samsung în aprilie despre Galaxy Fold”Am lansat recent o nouă categorie în segmentul mobile: un smartphone care folosește multiple tehnologii și materiale noi pentru a crea un ecran suficient de flexibil încât să se plieze. Ne încurajează emoțiile ce au însoțit Galaxy Fold.În timp ce unii review-uri au spus că smartphone-ul are vast potențial, alții ne-au arătat că Fold are nevoie de mai multe îmbunătățiri pentru ca experiența utilizatorilor să fie cât mai plăcută.Am decis să amânăm lansarea Galaxy Fold pentru a evalua în întregime feedback-ul și pentru a face mai multe teste interne. Vom anunța în săptămânile următoare noua dată de lansare.Primele concluzii, după ce am inspectat problemele la display semnalate de jurnaliști arată că ar putea fi asociate cu un impact în părțile de jos și de sus expuse ale balamalei. A fost un caz unde performanța ecranului a fost afectată de substanțe care au intrat sub el.Vom lua măsuri pentru a ranforsa protecția ecranului și vom îmbunătăți și modul în care îi informăm pe utilizatori despre cum să folosească display-ul și stratul protector, încât să obțină cât mai mult de la terminalul lor Galaxy Fold”.