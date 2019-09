VIDEO Apple a anunțat iPhone 11, cu trei versiuni de ecran și prețuri între 699 și 1.099 dolari. Compania a anunțat și cât va fi abonamentul lunar la serviciul său de streaming video

​Apple a prezentat noile telefoane iPhone 11, cu ecrane de 5,8, 6,1, respectiv 6,5 inci și prețuri cuprinse între 699 și 1,099 dolari și modele vor fi disponibile din 20 septembrie.Compania a anunțat că la iPhone Pro va include în cutie și adaptorul pentru încarcarea rapidă (fast charge) pe care utilizatorii trebuiau să-l cumpere separat. Apple a anunțat și serviciul său de video streaming care va concura cu Netflix, iar abonamentul va fi 5 dolari/lună. Apple a prezentat și o nouiă generație a tabletei iPad, dar și a ceasului Apple Watch.





Apple a transmis live evenimentul și pe canalul de Youtube, iar la un moment erau 1,8 milioane de oameni care se uitau.



iPhone 11 are ecran de 6,1 inci și preț pornind de la 699 dolari în SUA. Modelul fanion, iPhone Pro are doiă versiuni: 5,8 inci și 6,5 inci (varianta Max). Bateria ține cu patru ore mai mult/zi decât la iPhone XS. iPhone Pro va costa de la 999 dolari, iar Pro Max, de la 1.099 dolari.









Apple iPhone 11 va avea ceea ce compania numește ca fiind cel mai rapid procesor prezent pe un smartphone, A13 Bionic. Compania promite că bateria ține cu o oră mai mult decât la iPhone XR.

Compania spune că este cel mai bun sistem de camere foto/video puse până acum pe un smartphone și a adăugat și un mod de noapte (Night Mode) despre care spune că este excepțional. Cele două camere permit filmarea în format 4K și 60 fps. Camera frontală este de 12 MP și permite video 4K, dar și slow-motion.









Noul iPhone rezistă în apă două ore și jumătate, față de jumătate de oră la generația precedentă.

Compania a anunțat și lansarea platformei sale de streaming video, Apple TV+, care va fi disponibilă de la 1 noiembrie pentru 4,99 dolari/lună, în peste 100 de țări.





Live-ul complet poate fi văzut aici



iPhone 11 va fi disponibil în șase variante de culoare.iPhone 11 Pro are un sistem de trei camere, inclusiv telephoto și ultra-wide, compania spunând că pozele făcute sunt la nivel de profesioniști.Compania spune că bateria de la iPhone 11 Pro ține cu cinci ore mai mult pe zi decât cea de la Xs Max. Ecranul este Super Retina XDR, iar procesorul este A13 Bionic.Până în prezent s-au vândut peste 1,5 miliarde de iPhone-uri în 12 ani, dintre care 217 milioane anul trecut. Cel mai bun an a fost 2015, cu 231 milioane unitățiÎntre aprilie și iunie 2018 cel mai vândut model a fost iPhone XR, cu 48% din vânzările totale, iPhone 8 a totalizat 11%, iar iPhone 8 Plus și XS au avut câte 10%.Între aprilie și iunie vânzările de iPhone au totalizat 26 miliarde dolari, reprezentând aproape jumătate din cifra de afaceri Apple. Scăderea a fost de peste 10% față de 2018.Apple a anunțat și a cincea generație Apple Watch, modelele se vor livra din 20 septembrie, cu prețurile de 399, respectiv 499 dolari., cu ecran Retina Display de 10,2 inci și sistemul de operare dedicat iPadOS și prețuri de la 329 dolari.Compania a anunțat și a șaptea generație a tabletei iPad