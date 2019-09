Apple a depășit din nou 1.000 de miliarde dolari capitalizare de piață și s-a apropiat de recordul din toamna lui 2018

În septembrie 2016 Apple avea o capitalizare de 603 miliarde dolari, un an mai târziu trecuse de 790 mld, iar în octombrie 2018 a atins 1.100 miliarde dolari. Apoi a urmat și declinul, cu un minim al ultimului an de sub 800 miliarde dolari. La final de iunie capitalizarea urcase la 910 miliarde dolari.Apple este a doua cea mai valoroasă companie de tehnologie, după Microsoft care a depășit-o ca valoare în aprilie și a depășit în iunie pragul de 1.000 de miliarde dolari. Microsoft a crescut puternic sub conducerea lui Satya Nadella care a reorientat compania și capitalizarea a crescut extrem de bine, de la 532 mld dolari la jumătatea lui 2017, spre 780 mld dolari la final de 2018.