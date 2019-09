Facebook spune că NU va elimina declarațiile politicienilor care încalcă regulile rețelei și nici nu le va aplica fact-checking

Nick Clegg, director pentru afaceri globale la Facebook, spune că nu consideră acceptabil ca la nivel global o companie privată să devină un arbitru pentru declarațiile politicienilor.Clegg spune că Facebook nu crede că politicienii ar trebui împiedicați să ajungă la publicul țintă prin intemediul rețelei și a repetat un lucru spus de nenumărate ori de cei de la Facebook: nu vrem în niciun fel să ne amestecăm în dezbaterea politică.Clegg a făcut o comparație cu tenisul ”Treaba noastră este să ne asigurăm că terenul e pregătit, că suprafața de joc este bună, că liniile sunt trasate și că fileul este corect montat. NU luăm însă rachetele și nu începem să jucăm. De jucători depinde cum se desfășoară jocul, nu de noi”.În plus, declarațiile făcute de politicieni nu vor fi supuse procedeelor de fact-checking care se aplică altor tipuri de conținut.Facebook a pus în ultimul an la punct o colaborare cu jurnaliști și cu organizații de fact-checking pentru a evalua veridicitatea diverselor link-uri puse în rețea, cele false fiind semnalate. Mecanismele de verificare nu sunt active în toate limbile din țările UE și mai este mult de lucrat.”Vreau să fie foarte clar: nu vom supune discursul politicienilor analizei organizațiilor independente de fact-checking și în general vom permite discursul pe platformă, chiar dacă altfel ar încălca regulile normale de conținut”, spune Clegg.El explică și că sunt excepții care vor duce la înlăturarea postărilor puse de politicieni, mai ales dacă acestea incidă la violență și pun viața unor oameni în pericol. În plus, regulile sunt mai dure în cazul publicității politice.”Din publicitate câștigăm bani și de aceea avem reguli mai stringente decât în cazul conținutul obișnuit”, explică oficialul companiei, la rândul fost politician (vicepremier al Marii Britanii).