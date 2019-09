La ce au lucrat americanii de la Fitbit în centrul de cercetare de la București și cât de mult mai poate crește numărul de angajați

Fitbit a fost înființată în 2007 și până în 2010 a fost o companie mică, în acel an având afaceri de 5 milioane dolari, în timp ce în 2013 a avut 271 milioane dolari și anul trecut peste 1,5 miliarde dolari.





Fitbit are în regiune și un birou la Minsk unde lucrează 100 de oameni, mai ales pe servicii și pe aplicații de sănătate. În total Fitbit are cam 1.700 de angajați în lume și aproape o cincime sunt în regiune.











Fitbit are în lume 27 de milioane de useri, cu 4 milioane mai mulți decât la final de 2016 și de patro ori maulți decât în 2014.

Fitbit a avut vânzări sub așteptări cu modelul mai ieftin Versa Lite, lansat în martie, iar la final de iulie și-a modificat în minus estimările privind veniturile pentru întreg anul 2019. Astfel, estimările indică intervalul 1,43 - 1,48 miliarde dolari, cu 90 milioane mai puțin decât stimase acum câteva luni.









Acțiunile companiei au ajuns la aproximativ 4 dolari, iar cotația medie a fost de 5,5 dolari anul trecut, departe de media din 2015: 36,8 dolari. Cotația maximă a fost de 5 august 2015 - 51,64 dolari. În august anul acesta acțiunile au scăzut pentru puțin timp și sub 3 dolari și capitalizarea de piațî este acum un miliard de dolari.

Fitbit este cunoscută pe plan mondial pentru brățările de fitness și pentru smartwatch-uri, iar la noi a devenit foarte cunoscută în 2016 când a cumpărat cu 15 milioane dolari Vector Watch, compania locală ce a scos pe piață ceasul smart cu baterie care ținea o lună până la o nouă încărcare.În 2017 se inaugura centrul de cercetare de la București care a contribuit la construcția primei generații a ceasului Versa, dar și la cea-a doua, lansată acum. Tot la București s-a lucrat și pentru alte gadget-uri ale companiei.”Este greu de pus degetul și spus exact, asta s-a făcut aici, asta nu s-a făcut aici și nici nu aș vrea să intru în toate detaliile, însă orice smartwatch are un sistem de operare, iar Versa 2 are același sistem ca și Ionic. Bucăți din sistemul de operare au fost dezvoltate aici, la fel cum au fost dezvoltate și în Boston și San Francisco și San Diego. Cu Versa 2 diferența este că biroul din București a fost implicat nu doar în implementarea, ci și în designul aplicațiilor, adică este un birou matur, are peste 200 de angajați și are toate componentele unui birou de dezvoltare produs, plecând de la product managemet și design de intefață utilizatori, până la programare și testare”, spune Andrei Pitiș, șef pe dezvoltarea în piețele europene la Fitbit.S-a lucrat la eficientizarea sistemului de operare pentru ca autonomia bateriei să fie mai mare, dar s-a lucrat la București și la integrarea aplicației Spotify pe ceasuri. Pitiș spune că Fitbit ar putea ajunge la 300 de angajați în capitală, însă compania nu și-a propus ca țintă să ajungă acolo și dacă va fi să ajungă, o va face într-un ritm lent. ”Fem mai degrabî selecție în loc să angajăm. Multe companii au țintă de număr pentru că sunt de outsourcing și, cu cât ai mai mulți oameni, cu atât și business-ul este mai mare. La noi nu este cazul”.Datele IDC arată că trimestrul trecut Fitibit a vândut 3,5 milioane de dispozitive purtabile, ceea ce o pune pe locul patru la volume, după Xiaomi, Apple și Huawei. Cota de piață este de 10%, iar livrările au crescut cu 32% față de 2018.Compania nu este într-o situație grozavă fiindcă business-ul a scăzut în ultimii ani. Recent s-a scris că Fitbit ar putea să-și găsească un cumpărător, numele vehiculate fiind Google, Apple sau Amazon.Cum a evoluat cifra de afaceri Fitbit2010: 5,18 milioane dolari2011: 14,45 milioane dolari2012: 76,37 milioane dolari2013: 271 milioane dolari2014: 745 miloane dolari2015: 1,85 miliarde dolari2016: 2,16 miliarde dolari2017: 1,61 miliarde dolari2018: 1,51 miliarde dolari