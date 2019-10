Numărul utilizatorilor care s-au confruntat cu programe de monitorizare a crescut cu 35% - studiu

Este vorba de o creștere cu 35% în comparație cu cifrele din aceeași perioadă a anului 2018. Mai mult, varietatea acestor programe a crescut, Kaspersky descoperind 380 de variante de stalkerware în 2019 - cu 31% mai mult decât acum un an. Acestea sunt principalele constatări ale raportului Kaspersky Starea programelor de tip stalkerware în 2019.Programele de tip stalkerware oferă posibilitatea de intruziune în viața privată a unei persoane. Folosindu-le, cineva poate accesa mesajele, fotografiile, rețelele de socializare, localizarea geografică și înregistrările audio sau de pe cameră ale victimei (în unele cazuri, acest lucru se poate face în timp real).Spre deosebire de aplicațiile legitime de control parental, aceste programe rulează ascunse în fundal, fără cunoștința sau consimțământul victimei. Ele sunt adesea promovate ca software pentru spionarea partenerilor.În primele opt luni ale anului 2019, 37.532 de utilizatori unici au fost țintă pentru cel puțin o tentativă de infiltrare a dispozitivului lor cu stalkerware. Comparativ, cifra pentru 2018 a fost de 27.798 de utilizatori unici. Deși poate părea mai mică decât cifrele pentru alte tipuri de malware (de exemplu, este echivalentul a doar 9% dintre utilizatorii atacați de amenințările financiare detectate în primul semestru din 2019), este important să rețineți că, spre deosebire de majoritatea amenințărilor la adresa utilizatorilor individuali, programele de tip stalkerware sunt de obicei utilizate împotriva unor victime alese cu precizie.De obicei, programele acestea trebuie instalate manual pe telefonul victimei, astfel încât atacatorul are nevoie de acces fizic la dispozitiv.În plus, pe piață sunt disponibile mai multe variante de stalkerware. Dacă în primele opt luni ale anului 2018, tehnologiile de detecție Kaspersky au descoperit 290 de variante potențial periculoase, în 2019 numărul respectiv a crescut cu aproape o treime, ajungând la 380. Schimbarea a fost însoțită de creșterea notabilă a numărului de cazuri în care produsele Kaspersky au detectat astfel de software pe dispozitivele utilizatorilor: în 2019, cifra a crescut cu 373%, ajungând la 518.223.„Atunci când este proiectat să funcționeze pe ascuns, fără o notificarea expresă a proprietarului dispozitivului, acest software oferă abuzatorilor un instrument pentru a perpetua hărțuirea și monitorizarea”, afirmă Erica Olsen, directorul Proiectului de securitate din Rețeaua națională de stopare a violenței domestice.„Acest tip de abuz poate fi îngrozitor, traumatizant și ridică riscuri semnificative de siguranță. Este esențial să abordăm atât disponibilitatea acestor aplicații, cât și utilizarea lor ca instrument de abuz. "„În ultimele luni am depus multe eforturi pentru a crește capacitatea produselor noastre de a detecta programe de tip stalkerware și vom continua să facem acest lucru alături de alți jucători din industrie”, explică Vladimir Kuskov, security expert la Kaspersky. „Dar mai sunt probleme de rezolvat: de exemplu, găsirea și acceptarea unei definiții a programelor de stalkerware, care să fie recunoscută de toată lumea din industrie. Acest lucru ar contribui la o mai bună identificare a acestui software și, prin urmare, ar proteja mai bine utilizatorii împotriva abuzurilor la adresa vieții lor private.”Pentru a evita să fie urmăriți, compania le recomandă utilizatorilor:• Blocați instalarea programelor din surse necunoscute, din setările smartphone-ului.• Nu dezvăluiți niciodată parola sau codul de acces pe dispozitivele mobile, chiar dacă este vorba de o persoană în care aveți încredere.• Nu păstrați niciodată fișiere sau aplicații necunoscute pe dispozitiv, deoarece v-ar putea afecta viața privată.• Schimbați toate setările de securitate de pe dispozitivul mobil dacă încheiați o relație. Un fost partener poate încerca să vă fure informațiile personale pentru a vă manipula.• Verificați lista de aplicații de pe dispozitiv pentru a afla dacă au fost instalate programe suspecte fără să vă fi dat acordul.• Dacă credeți că sunteți victima unui astfel de program urmărire și aveți nevoie de ajutor, contactați o organizație specializată, care vă poate oferi sprijin.• Utilizați o soluție de securitate fiabilă, cum ar fi Kaspersky Internet Security, care să vă anunțe în legătură cu prezența programelor comerciale de spyware, create pentru a vă afecta confidențialitatea datelor pe telefon.