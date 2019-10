Georgia a fost victima unui atac cibernetic de proporții ce amintește de cel din 2008 când țara a fost cinci zile în război cu Rusia

Unele surse spun că 15.000 de site-uri au fost afectate, altele că aproximativ 2.000. Problemele au început luni dimineața, iar majoritatea site-urilor afectate erau funcționale luni seara. Hackerii au atacat un furnizor de servicii de hosting, Pro-Service.Atacul a fost catalogat de presa locală ca fiind cel mai mare din istoria țării. Au fiost nefuncționale site-uri ale unor agenții guvernmentale, ale unor tribunale, ziare, dar și televiziuni.Compania Pro-Service și-a asumat vina și a spus că hackerii au atacat site-urile clienților. Analiștii spun că atacul dovedește cât de slab sunt protejate site-urile guvernamentale, mai ales că o acțiune atât de puțin sofisticată a avut consecințe atât de grave. În plus, multe instituții folosesc client de e-mail ale unei companii ruse și servicii de ride-sharing rusești.Hackerii au postat pe unele site-uri fotografia fostului președinte Mikhail Saakashvili, cu textul "I'll be back". El a condus țara timp de nouă ani și apoi a fugit în Ucraina, unde a fost pentru puțin timp guvernator al Odesei.Georgia are 3,8 milioane de locuitori și o suprafață de peste trei ori mai mică decât România.Surse: ZDNet , Washington Post