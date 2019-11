Black Friday 2019: Românii vor cumpăra online în valoare de 1,2 miliarde de lei, estimează PayU. Cât va fi coșul mediu de cumpărături

„Ne așteptăm ca întreaga valoare a tranzacțiilor să crească cu 20% și să ajungă la 1,2 miliarde de lei, incluzând atât pe cele achitate online, cât și cumpărăturile cu numerar la livrare", a declarat Marius Costin, Country Manager PayU România.Categoria IT&C va rămâne în topul preferințelor românilor, în timp ce valoarea medie a coșului de cumpărături va continua să scadăVânzările produselor din categoriile fashion, home & deco și turism înregistrează creșteri constante de la an la an, dar în topul preferințelor românilor vor rămâne produsele IT&C (electronice și electrocasnice), urmate de fashion (îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii).Valorea medie a coșului de cumpărături reprezintă un indicator relevant al unui eveniment de e-commerce tot mai matur. Anul cesta, estimările arată că va înregistra o ușoară scădere de 4% față de anul trecut, ajungând la 650 lei.Încrederea românilor în cumpărăturile online este în continuă creștere, aceștia alegând modalități de plată rapide și sigure. Plata cu un singur click va avea și anul acesta o pondere semnificativă pe 15 noiembrie, urmând ca 70% dintre plățile online să fie efectuate cu un singur click, conform estimărilor PayU România.În același timp, 40% din valoarea totală a tranzacțiilor procesate vor proveni din plățile cu un card în rate fără dobândă. Valoarea medie a coșului de cumpărături plătit cu un astfel de card este, în medie, cu 50% mai mare decât coșul mediu de cumpărături obișnuit."Edițiile anterioare de Black Friday ne-au arătat că românii se pregătesc în avans pentru cel mai important eveniment de shopping al anului. Aceștia verifică fiecare categorie de produse de care sunt interesați și își pregătesc lista de cumpărături, în timp ce își înregistrează cardurile în sistemul comercianților, pentru plăți rapide și sigure, efectuate cu un singur click. De exemplu, eMAG a anunțat că peste 1 milion de persoane și-au înregistrat deja cardurile în aplicația eMAG, pentru a putea plăti cu un singur click", a adaugat Marius Costin.Cumpărători din întreaga lume aleg comercianți români, în timp ce românii își extind căutarea produselor preferate pe platformele transfrontaliereAnul trecut, aproximativ 10% din totalul plăților online de Black Friday au fost tranzacții efectuate cu un card emis într-o altă țară. În timp ce persoane din țări exotice precum Australia, Japonia, Coreea de Sud sau Singapore au cumpărat produse de la magazinele online românești care au avut promoții de Black Friday, Ungaria și Regatul Unit vor rămâne și anul acesta în topul țărilor de unde vor fi efectuate cele mai multe plăți online."Comerțul electronic transfrontalier este principala tendință pe o piață digitală fără frontiere, iar Black Friday confirmă în fiecare an acest lucru. Cumpărători din toată lumea cumpără din România și tot mai mulți români își extind căutarea pentru produsele preferate și pe platformele din afara țării. Acest lucru indică doar faptul că magazinele online românești trebuie să fie gata pentru cumpărători internaționali, dar și să își extindă afacerile în afara țării.a încheiat Marius Costin.Printre retailerii din portofoliul PayU care vor participa la ediția Black Friday de anul acesta se numără: eMAG, FashionDays, PC Garage, Altex, Elefant, Flanco, Jysk, Kika, Vivre, F64, iStyle.PayU este un furnizor global de servicii de plată pentru companii. Compania este lider pe piețele din Europa Centrală și de Est și procesează tranzacții pentru comercianți precum: Allegro, AmRest, Avon, Blue Air, Makro, Orange, PKP Intercity, Play, Showroom.pl, TUi, Virgin Mobile.În România, PayU lucrează cu parteneri precum Telekom, BlueAir, Paravion, eMag, Flanco, UPC, Elefant.ro, Altex, Flori de Lux, Magnolia, NN Asigurari, Allianz Direct, Eventim.ro, Decathlon, Fashion Days și alții.La nivel global, PayU Group operează în 18 țări pe patru continente pentru sute de mii de comercianți și este divizia fintech și de plăți online a Prosus, un grup global din domeniul online, deținut de Naspers, o companie multinațională originară din Africa de Sud, cu operațiuni în media și servicii online.