Clever, aplicaţie de taxi fondată în România şi achiziţionată de mytaxi (parte a grupului Daimler), va deveni FREE NOW în următoarele luni, parte din grupul internațional de mobilitate urbană “NOW”, lansat de Daimler și BMW în luna februarie a acestui an. Transformarea Clever în FREE NOW va permite pasagerilor din România să folosească o singură aplicație pentru a alege mai multe soluții de transport, în regim de taxi sau transport alternativ, spun reprezentanţii companiei.

Citeşte continuarea pe StartupCafe.ro