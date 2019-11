Bill Gates spune că este o abordare nebunească cea cum că tot ce vine din China este rău sau periculos și face apel la americani să fie mai puțin paranoici

În contextul în care administrația Trump, dar și legiuitori din SUA, au pus pe lista neagră companiile chineze de tehnologie, Bill Gates spune că această așa-zisă regulă, cum că tot ce vine din China este rău sau periculos, constituie ”o abordare nebunească în a încerca să se profite de inovație”.Gates, a cărui avere este estimată la 110 miliarde dolari, spune că Huawei, ca și alți furnizori de produse și servicii, trebuie să fie supusă unui test obiectiv. El a sugerat că grupul chinez ar trebui să facă ce a făcut Microsoft în trecut când a furnizat guvernelor codul sursă de la Windows și acestea au acceptat mai ușor produsele companiei, după ce au analizat codul. Trebuie spus că o astfel de abordare din partea Huawei nu ar convinge administrația Trump că totul este ok cu compania chineză.Gates a mai spus că încrederea trebuie să existe de ambele părți. ”Dacă Washington-ul nu are încredere în echipamentele telecom chinezești, de ce Beijing-ul ar avea încredere într-un avion cu reacție american care, teoretic, ar putea fi oprit de la distanță”?, se întreabă Gates.El a criticat și barierele puse în calea studenților chinezi din SUA sau interdicțiile puse unor cercetători chinezi, tot în SUA, doar fiindcă sunt din țara cu care SUA are un conflict economic: ”Dacă sunteți atât de paranoici, ce mai spuneți de programele scrise de cineva care a avut bunici sau străbunici chinezi? Este vreun loc din lume în care ați fi dispuși să aveți încredere?”