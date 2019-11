Tim Berners-Lee, inventatorul WWW-ului, a prezentat un plan mondial prin care vrea să-l salveze: Dacă lăsam web-ul așa cum este acum, tot mai multe ar putea să meargă prost în viitor

Planul de acțiune prezentat de celebrul cercetător britanic este susținut de peste 150 de organizații și scopul este de a stopa abuzurile crescânde de pe net. Declarațiile au fost făcute la un forum de guvernanță a internet-ului, la Berlin. Printre marile companii care susțin planul se numără Microsoft, Google și Facebook.”Cred că oamenii se tem în mod justificat tot mai mult că li se pot întâmpla lucruri rele pe internet. Dacă lăsam web-ul așa cum este acum, tot mai multe ar putea să meargă prost în viitor. Am putea ajunge la o distopie digitală dacă nu facem o schimbare totală. Nu avem nevoie de un plan de zece ani pentru web, ci trebuie să schimbăm acum cursul web-ului”, spune Berners Lee, citat de The Guardian Planul Contract for the Web este o ”foaie de parcurs” pentru construirea unui internet mai bun, spune Berners-Lee. Problemele abordate țin de cenzură, dezinformare și supraveghere și au în centru conceptul de date.El spune că trebuie create cadre legale clare pentru lumea digitală, iar diversele entități trebuie să facă mai mult pentru a garanta că nu pun pe primul loc profitul și că nu vor pune pe planul doi drepturile omului și democrația.Câteva dintre principiile enunțate în document:- guvernele să se asigure că oricine vrea să se conecteze la internet poate face asta și i se va respecta și dreptul la confidențialitate- utilizatorii să știe exact ce date sunt pe internet despre ei și să poată opta pentru ca acele date să nu fie procesate- companiile să nu pună costuri prohibitive pentru accesul pe internet și să simplifice meniurile cu setările de confidențialitate- companiile să se consulte și cu comunitățile înainte de a lansa produse noi și să evalueze mai bine cazurile în care răspândirea tehnologiilor poate duce la dezinformare și poate face rău user-ilor.Contract for the Web a fost creat de fundația World Wide Web Foundation în colaborare cu reprezentanți ai unor guverne, companii și ai societății civile, scopul fiind de a permite user-ilor să aibă acces liber la conținutul util de pe web.Absolvent al Universității Oxford, Berners-Leea a inventat WWW-ul în anul 1989. Componentele dezvoltate de el la acel moment, precum URL, HTTP sau HTML, au fost rafinate pe măsură ce tehnologia s-a răspândit, fiind și în prezent esențiale pentru navigarea internetului.