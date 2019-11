Campionul Lee Sedol se retrage din competițiile profesioniste de Go, din cauza algoritmilor Google: Programele de inteligență artificială nu pot fi învinse

Singurul om care a reușit vreodată să învingă algoritmul Google la jocul chinezesc de strategie Go a spus că a decis să se retragă pentru că mașinile nu pot fi învinse, relatează

The Guardian.

Sud-coreeanul Lee Sedol, de 18 ori campion mondial, a pierdut toate competițiile în afară de una în fața programului de inteligență artificială dezvoltat de Google DeepMind, AlphaGo. A fost singura persoană care a reușit să învingă în fața programului de inteligență artificială, dar de atunci mașinile au evoluat, iar o versiune a algoritmului care se poate auto-învăța și-a bătut predecesorul în fiecare dintre cele 100 de meciuri.

”Chiar dacă devin numărul 1, există o entitate pe care nu o pot învinge”, a spus Lee, în vârstă de 36 de ani, pentru agenția de știri Yonhap.

”Odată cu debutul inteligenței artificiale în jocurile de Go, am realizat că nu sunt în top chiar dacă devin numărul 1”, a adăugat Lee, care s-a retras din competițiile profesionale de Go săptămâna trecută.

Considerat unul dintre cei mai mari jucători de Go din era modernă, Lee a început să joace la vârsta de cinci ani și a devenit jucător profesionist cu doar șapte ani mai târziu.

Go este un joc de strategie ce constă în plasarea unor piese albe și negre (stones) pe o tablă 19X19 cu 361 de poziții. Este unul dintre cele mai complicate jocuri create vreodată, în el contând foarte mult intuiția de moment. Scopul este să controlezi peste jumătate din tabla de joc. Go a fost inventat în China, acum aproape 3.000 de ani.

Citește și: