Revoluția de la Google - Cine este Sundar Pichai, povestea lui extraordinară și ce se poate schimba în holding-ul de 900 miliarde dolari

Nu este o surpriză faptul că Sergey Brin și Larry Page s-au retras de la șefia holding-ului Alphabet înființat acum patru ani, holding din care face parte și Google (dar și DeepMind, Waymo și alte companii).Numirea lui Pichai arată cât de mult s-a schimbat Google față de începuturile sale și este o dovadă că realitatea este și ea total altfel și problemele trebuie gestionate de un alt tip de om. Pichai este diferit de figurile carismatice din tech: vorbește foarte liniștit, este calm și evită confruntările. Zâmbește mult la întâlnirile cu angajații, este un om care cunoaște bine partea tehnică și este foarte respectat.Pichai este de câțiva ani șef al Google, iar acum va prelua și conducerea întregului holding Alphabet, dar va avea multe de rezolvat. Una dintre marile probleme ține de nemulțumirea angajaților: protestele s-au înmulțit în ultimii ani și cultura celebră la Google, de a lăsa angajații să-și spună nemulțumirile, pare să sufere un regres. O parte dintre angajați spun chiar că Google vrea să îi împiedice să se organizeze și că face concedieri injuste.Apoi, Google este ”sub lupa” autorităților de reglementare din SUA și Europa și mulți spun că, deși Facebook este cea mai criticată, și Google ar trebui să fie luată la bani mărunți pentru modul în care sunt gestionate datele user-ilor și pentru uriașa cantitate de date pe care Google o deține.Sub presiunea angajaților, Google a renunțat la un parteneriat cu Pentagonul prin care compania furniza statului tool-uri pentru a analiza filmările cu drona. În octombrie, Google s-a retras din competitiția pentru un contract uriaș de cloud computing de până la 10 miliarde dolari, tot cu Pentagonul, și tot la presiunea angajaților.Tot la cererilor lor, compania a renunțat la ideea de a construi un motor de căutare cu care să reintre pe piața chineză, motor ce ar fi însă cenzurat după cum vrea Beijingul. Marea problemă este că Google vrea contracte bănoase și nu are cum să renunțe la toate planurile controversate. O cale de mijloc trebuie găsită.Business-ul de ”digital advertising” încetinește, iar compania vrea să vadă rezultate și din partea diviziei de hardware care nu a excelat (de exemplu vânzările telefoanelor Pixel sunt mici). Google a anunțat recent că va cumpăra Fitibit, dar mișcarea a reaprins discuțiile despre accesul la datele personale ale user-ilor.Un alt capitol unde compania vrea să crească mult este segmentul cloud computing, dar în prezent veniturile din acest domeniu sunt mult departe de liderii Amazon și Microsoft.Alphabet Inc are o capitalizare de piață de aproape 900 miliarde dolari, iar veniturile anuale au fost de 136 miliarde dolari anul trecut (în 2016 au fost de 90 miliarde, iar în 2013, de 55 miliarde dolari.Și numărul de angajați a trecut de 100.000, enorm dacă ne gândim că în 2007 erau 16.000, în 2011 erau 32.000, iar în 2015, 61.000.