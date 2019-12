Cum au ajuns micile insule Faroe în centrul disputei comerciale dintre China și SUA

Arhipelagul format din 18 insule vrea să construiască o rețea 5G, iar compania telecom Foroya Tele trebuie să facă o alegere. Una dintre candidate este Huawei, companie cunoscută pentru echipamentele de calitate, vândute la prețuri sub cele ale concurenței. Tot Huawei este însă în centrul unor controverse, fiindcă este acuzată de autoritățile SUA că are legături cu Beijingul și că echipamentele sale ar putea fi folosite pentru a spiona în beneficiul Chinei. Huawei a negat vehement acuzațiile.Oficialii americani i-au somat pe cei din Faroe să nu acorde contractul celor de la Huawei, dar la puțin timp după chinezii au intrat pe fir și au contactat oficiali feroezi, promițând că vor crește schimburile comerciale sino-feroeze dacă Huawei va câștiga.În ultimii ani oficialii americani au presat autoritățile din mai multe țări mari, Germania, Marea Britanie sau Polonia, să nu semneze nimic cu Huawei și să-i interzică din contractele publice. Presiunile aplicate unui teritoriu atât de mic arată cât de important este subiectul pentru SUA, dar pot fi explicate și prin poziția strategică a insulelor, teama americanilor fiind că chinezii ar putea să afle despre toate mișcările militare în zona nodică din Atlantic.Ambasadorul american în Danemarca, Carla Sands, a făcut luna trecută declarații neobișnuit de tranșante, amenințând cu ”consecințe dure” dacă Huawei va fi aleasă pentru rețeaua 5G din Faroe. Într-o declarație mai recentă, Sands mai spunea că directorii Huawei din regiunile nordice ”lucrează pentru comuniștii chinezi” care ”exportă spionajul, corupția și mita peste tot în lume”.Nici China nu a stat degeaba.Unul dintre cele mai mari ziare din Danemarca, Berlingske, a publicat stenogramele unor întâlniri în care un oficial feroez spunea că a fost amenințat de ambasadorul chinez că va fi blocată semnarea unui tratat comercial care ar crește semnificativ exportul de somon feroez către China.7% dintre exporturile de somon ale insulelor ajung în China și ponderea va crește. Per total, exporturile de somon ale feroezilor s-au triplat în ultimul deceniu și peștele ajunge rapid în restaurante din Paris, Londra, Moscova și, tot mai des, Beijing.Pețtele reprezintă 90% din exporturile feroeze (somon, macrou, hering și cod).China a negat că ar fi presat în vreun fel insulele feroeze și spune că acest stil de a presa alte țări nu este unul caracteristic Chinei, ci mai degrabă SUA.