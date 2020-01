Samsung a anunțat Galaxy S10 Lite și Note 10 Lite, versiuni mai accesibile ale smartphone-urilor sale de vârf de gamă

Ambele au cameră triplă pe spate și cameră de 32 MP pe partea frontalăS10 Lite, camerele de pe spate- Macro: 5MP F2.4- Wide-angle: 48MP Super Steady OIS AF F2.0- Ultra Wide: 12MP F2.2Note 10 Lite, camerele de pe spate- Ultra Wide: 16MP F2.2- Wide-angle: 12MP 2PD AF F1.7 OIS- Telephoto: 12MP F2.4 OISS 10 Lite cântărește 186 de grame, Note 10 Lite, 198 de grame.Ambele vor avea versiuni cu 6 GB RAM și 8 GB RAM, iar stocarea este 128 GB.Caracteristici• Afișaj vizual neîntrerupt: Galaxy S10 Lite oferă Super AMOLED Plus și Galaxy Note10 Lite oferă afișaje Super AMOLED extrem Infinity-O de la o margine la alta. Ecranul este de 6,7 inci și rezoluția de 2.400 x 1.080 pixeli .• Baterie mai mare și de durată: Galaxy S10 Lite și Galaxy Note10 Lite vin la pachet cu o baterie mare de 4.500mAh și capacitate de încărcare super-rapidă.• Informații și servicii accesibile: Galaxy S10 Lite și Galaxy Note10 Lite vin cu ecosistemul Samsung de aplicații și servicii precum Bixby (Vision, Mod de lentilă, rutine), Samsung Pay* și Samsung Health. Dispozitivele sunt, de asemenea, protejate cu platforma de securitate Samsung Knox.Ce spune compania despre camereDuceți fotografia la nivelul următor în orice aventură cu Galaxy S10 Lite, care are o cameră principală și camere Ultra Wide și Macro pe lângă noul Super Steady OIS. Când este asociat cu modul Super Steady, OIS Super Steady oferă o stabilitate mai mare pentru fotografiile și videoclipurile centrate pe acțiune, permițându-vă să vă împărtășiți lumea live, fără niciun compromis.Camera Ultra Wide are o lentilă unghiulară de 123 de grade, oferindu-vă o viziune la fel de largă precum ochiul uman, în timp ce camerele frontale și posterioare de înaltă rezoluție vă permit să captați fiecare detaliu în mod cât se poate de clar.Galaxy S10 Lite este disponibil în versiunile de culoare cu dimensiunile comerciale Prism White, Prism Black și Prism Blue, în timp ce Galaxy Note10 Lite este disponibil în Aura Glow, Aura Black și Aura Red. alaxy S10 Lite și Galaxy Note10 Lite vor fi expuse la CES 2020 (7-10 ianuarie 2020,