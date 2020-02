Apple admite că vânzările îi vor fi afectate de coronavirus și dă un semnal pentru întregul segment de business

Criza sanitară creată de noul coronavirus afectează atât cererea cât și oferta. Apple și alte mari companii au mari dificultăți de aprovizionare cu componente pentru că furnizorii au avut fabricile închise și milioane de oameni sunt încă în cele 14 zile de carantină. În plus, doar 7 dintre cele 41 de magazine Apple din China au fost redeschise, iar vânzările de iPhone-uri au scăzut în piața unde Apple obține o cifră anuală de afaceri de 40 miliarde dolari.Sub conducerea lui Tim Cook Apple a dezvoltat spre perfecțiune uriașul lanț de furnizori din China, dar criza coronavirusul l-a afectat puternic, multe fabrici fiind închise pentru siguranță, astfel încât virusul care a infectat peste 72.000 de oameni să nu se răspândească și mai mult. Pentru Apple ar fi imposibil să recreeze un lanț de funrizori atât de sofisticat și atât de mare în altă țară.Apple are furnizori și în regiunea cel mai grav afectată, Wuhan, și revenirea la normal durează mult mai mult decât a anticipat compania, criza nefiind aproape de sfârșit. Compania are și furnizori alternativi, dar și aceștia au fost afectați de criza gravă și producția a scăzut per total puternic fiindcă diverși producători de componente sunt încă închiși și vor putea reîncepe lucrul numai după ce primesc ok-ul, în urma unor inspecții ale autorităților.Se estimează că în unele fabrici producția nu va reveni la normal decât în iunie.Surse: AFP, Bloomberg