În Spania și Italia au fost amendați jucători de Pokemon Go care au încălcat regulile carantinei totale. Jocul a făcut modificări pentru a-i convinge pe toți userii să stea în case

Niantic a anulat o serie de evenimente la care utilizatorii erau invitați la anumite ore să iasă în parcuri sau în centrele orașelor pentru a vâna monștrii virtuali.În plus, a crescut numărul de pokemoni ce apar în joc, astfel încât oamenii să aibă ce prinde și când stau în casă. Compania a și mărit bonusurile când userii fac schimb de cadouri între ei și a scăzut chiar și cu peste 90% prețul unor elemente din joc, tot pentru ca jucătorii să nu fie tentați să iasă din casă pentru a colecta diverse lucruri. Tot pentru ca oamenii să joace din casă, acum mai bine de o lună au fost lansate și ligi care permit user-ilor să facă zeci de bătălii la distanță în fiecare zi.Datele Sensor Tower arată că jucătorii au cheltuit în Pokemon Go 23 milioane dolari în a doua săptămână din martie, dublu față de prima săptămână din an și cu 75% mai mult decât în ultima săptămână din februarie.