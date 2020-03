VIDEO Huawei a lansat noile telefoane de vârf de gamă din seria P40. Prețurile pornesc de la 3.800 lei

Anunțul vine nu numai în plină epidemie de coronavirus, ci și la o zi după ce șeful companiei spunea că 90% dintre cei 150.000 de angajați din China au reluat lucrul. În condițiile în care China își revine, dar Europa și SUA sunt în criză din cauza Covid-19, piața chineză va fi de bază pentru Huawei, fiindcă vânzările de smartphone-uri vor scădea în Europa și SUA, fiindcă se vor cumpăra mai ales tablete și laptop-uri, din moment ce milioane de oameni lucrează de acasă.









Huawei P40 are 175 de grame și baterie de 3.800 mAh, P40 Pro cântărește 209 grame și are baterie de 4.200 mAh. P40 Pro+ cântărește 226 grame și are tot ecran de 6,58 inci și 8 GB RAM și 512 GB stocare. P40 are 128 GB stocare, iar P40 Pro, 258 GB.

HUAWEI P40 Pro apropie subiectele îndepărtate cu zoom-ul optic de până la 5x, zoom-ul hibrid de până la 10x și zoom-ul digital de până la 50x. Pentru prima dată, HUAWEI P40 Pro include senzorul RYYB, special conceput pentru a capta mai multă lumină, pentru a oferi o calitate mai bună a fotografiilor cu zoom. HUAWEI P40 Pro+ are SuperZoom Array de până la 100x, prevăzut cu un nou design periscopic, care captează lumina de cinci ori mai bine, extinzând capacitatea de marire cu 178% pentru a suporta zoom-ul optic de până la 10x.











Tonul și textura pielii sunt reproduse cu fidelitate de noul senzor multispectru pentru temperatura culorii și de algoritmul AI AWB, care sporesc acuratețea culorilor cu 45%. Algoritmii de învățare profundă oferă optimizări de portret în timp real, îmbunătățind astfel luminozitatea și detaliile. HUAWEI P40 Pro și HUAWEI P40 Pro+ dispun de o cameră pentru selfie-uri de 32 MP și de o cameră IR Depth care suportă autofocus și simulare bokeh pentru a oferi aceleași efecte de portret excepționale și funcția de deblocare facială IR, care asigură o funcționalitate rapidă a dispozitivului, indiferent de condiţiile de iluminare ambientală. HUAWEI P40 Series introduce și HUAWEI Golden Snap, o nouă funcție Gallery care folosește AI pentru a alege cele mai bune cadre dintr-o imagine în mișcare. AI Remove Passerby și AI Remove Reflection pot elimina subiectele nedorite și luminile supărătoare din cadru, permițând utilizatorilor să își îmbunătățească imaginile cu ușurință.

P40 și P40 Pro pot fi precomandate începând din 27 MartieHuawei a livrat anul trecut peste 220 de milioane de smartphone-uri în lume, dar compania nu mai poate folosi de aproape un an serviciile Google pe terminalele nou-lansate, din cauza interdicțiilor impuse de SUA.Ce spune compania despre camera fotoÎncorporat în telefoanele flagship HUAWEI P40 Series, sistemul avansat de camere Leica Ultra Vision este disponibil în configurații cu cameră triplă, cameră cvadruplă și penta-cameră. HUAWEI P40 realizează fotografii excelente cu obiective cu unghi ultra-larg, unghi larg și teleobiective. HUAWEI P40 Pro aduce o evoluție a camerei cvadruple Leica, cu o cameră cinematografică supersensibilă mai puternică și o cameră 3D cu senzor de profunzime pentru a suporta zoom-ul supersensibil de până la 50x. Cu SuperZoom Array, care suportă zoom optic de până la 10x și zoom digital 100x, HUAWEI P40 Pro+ le oferă consumatorilor imagini fără precedent.(...)Ce spune compania despre designP40 Pro și HUAWEI P40 Pro+ sunt echipate cu un ecran HUAWEI Quad-curve Overflow. Inspirat de arta mișcării în natură, ecranul are o margine semi-rotunjită pe toate cele patru părți. Ramele super înguste și colțurile rotunde oferă un aspect aproape fără margini, pentru o experiență de vizionare captivantă și o formă ergonomică. Scanerul de amprentă îmbunătățit și integrat în ecran oferă autentificare biometrică cu 30% mai rapidă.P40 și P40 Pro sunt disponibile în trei finisaje din sticlă lucioasă - Ice White, Deep Sea Blue și Black - și două din sticlă mată - Blush Gold și Silver Frost -P40 Pro+ este dotat pe spate cu un panou ceramic nano-tech rafinat, ars în cuptor și lustruit pentru a rezista în timp, cu o durabilitate deosebită. Acest design vine în două culori: White Ceramic și Black Ceramic.