Criza Covid-19 afectează puternic industria smartphone-urilor - Vânzările se prăbușesc, timpii de reparație ar putea crește, unele lansări ar putea fi amânate

Vânzările de smartphone-uri au scăzut în februarie cu 14% în lume, dar pentru martie și aprilie sunt așteptate scăderi și mai dure. În primul trimestru scăderile au fost de aproximativ 40% în China.Cum au evoluat vânzările de smartphone-uri în ultimul deceniu2009: 172 milioane unități2012: 680 milioane2014: 1,24 miliarde2017: 1,55 miliarde2019: 1,51 miliardePreviziunile arătau încă dinainte de criza sanitară că vânzările vor scădea, dar cu siguranța prognozele sunt tot mai pesimiste și indică mai mult de 2% diminuare, iar dacă vor fi menținute în SUA și Europa măsurile de carantină până după luna mai, scăderea va fi și mai mare, lejer de ordinul a zeci de milioane de terminale.Cum sute de milioane de oameni nu mai ies din case decât o dată la câteva zile, și doar pentru a-și lua mâncare, vânzările în magazinele de electronice au scăzut și oamenii își vor păstra mai mult telefonul, chiar dacă ar fi avut de gând să-l schimbe în această primăvară. În timpuri grele în care salariile scad, mulți nu mai sunt dispuși să cumpere telefon de câteva sute de euro.În plus, efectele faptului că fabricile au fost închise în China chiar și două luni se vor simți în restul lumii: timpii de așteptare pentru unele modele de telefoane vor fi mai mari și va conta și faptul că sunt afectate și transporturile de mărfuri din China către alte țări asiatice și din China către Europa.Aproximativ 70% dintre smartphone-uri sunt produse în China, iar lanțurile de furnizori au avut mult de suferit din cauza întreruperilor. În plus, componente esențiale precum ecranele, chip-urile de memorie sau camerele foto/video sunt produse de numai câteva companii mari care, dacă vor fi grav afectate, vor ”transmite” aceste probleme precum o undă de șoc în întreaga industrie.Pentru furnizorii medii și mici o suspendare prea lungă a producției poate fi fatală, fiindcă aceste companii riscă să dea faliment din cauza problemelor financiare.Diverse segmente ale acestei industrii vor fi afectate în moduri diferite: în departamentele de cercetare nu toți angajați pot lucra de acasă, nici testarea nu se va mai putea face în condiții normale iar unele fabrici deja au fost afectate de apariția unor cazuri de Covid-19 în zona liniilor de producție.Cum la unele modele este nevoie de componente ce sunt aduse din peste 40 de țări, date fiind interdicțiile logistice, pot apărea amânări și producția va fi mai mică, din moment ce un telefon nu poate fi asamblat dacă lipsește o singură componentă.Retailerii estimează că vor crește timpii de livrare pentru mai multe modele în aceste luni și nu ar fi deloc o surpriză dacă unele companii vor decide să amâne lansarea unor modele noi chiar și până în 2021. Puținele lansări din ultimele luni deja au fost doar online, iar marele eveniment din februarie, Mobile World Congres, a fost anulat.La fel, din cauza ”fisurilor” apărute în lanțul de furnizori de componente, unele piese de schimb vor veni mai greu în Europa (spre exemplu reparația unui ecran spart va dura mai mult fiindcă piesele vin mai greu. Nu este de mirare că o analiză a Financial Times despre cum sunt afectate smartphone-urile se încheie cu un sfat: acum, mai mult ca niciodată, oamenii trebuie să fie atenți să nu scape telefonul.Un alt set de întrebări îngrijorătoare este: ce se va întâmpla după ce viața va reveni la normal și mai ales dacă cererea va reveni la normal?Unele estimări arată că business-urile se vor redeschide la vară, dar persistă frica despre pericolul că și la toamnă să urmeze noi carantine. Milioane de oameni vor avea atunci venituri mult mai mici și achiziția de telefoane nu va fi o prioritate.Surse: Financial Times, Reuters, BBC, AFP