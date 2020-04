[P] Cursuri IT la jumătate de preț pentru persoanele proaspăt intrate în șomaj și noi oferte educaționale

Wantsome - The friendly IT Academy

​Academia ieșeană Wantsome oferă 50% discount la toate cursurile sale introductive pentru persoanele care au intrat în șomaj tehnic sau non tehnic în ultima perioadă precum și o serie de beneficii noi pentru cei interesați să studieze IT-ul fără să-și fi pierdut locul de muncă.





Oferta cu discount de 50% este valabilă pentru cursurile de Intro în Programare, Intro în Linux Administration, Intro în Network & Infrastructure și Algorithms & Data Structures. De aceasta pot beneficia toți noii cursanți care pot face dovada că au intrat în șomaj tehnic sau non tehnic în ultima perioadă. Durata acestor cursuri este de 1 lună de zile iar costul fără discount este de 360 euro cu TVA.





Pentru toți cei care își doresc să înceapă un curs introductiv de IT în perioada în care lucrează de acasă și care nu se află în nefericita situație de șomaj, Academia Prietenoasă de IT oferă, la alegere, câte un Wantsome-Fun-Home-Survival Kit cadou (cartea Factfulness + jocul Povești Întunecate + 1 sticlă de vin Asconi + 1 abonament de 1 lună pe platforma SlimOn) sau un voucher în valoare de 170 lei pe care fiecare cursant să-l poată folosi când trece starea de urgență în restaurantul, cafeneaua sau pub-ul preferat.







Ambele oferte de mai sus se pot fi accesate în urma unui test de aptitudini și a opțiunilor exprimate de candidați.





Pentru perioada următoare, Wantsome pregătește:









- serie de sesiuni demonstrative , interactive (format workshop), cu participare online gratuită



cursuri noi (Basic IT Skills, Intro în Baze de Date, Algorithms & Data Structures, Programare Front-End Advanced)

- o direcție nouă: Cursuri IT pentru grupele de vârstă VI-VIII și IX – XII



- evenimente special concepute pentru comunitatea Wantsome- Wantsome Tech Evenings – la care membrii comunității pot participa online, gratuit, împreună cu un invitat.







Printre demonstrativele deja planificate la care poți participa online, gratuit, amintim:







- Sâmbătă 11 Aprilie, de la 09:45 – Sesiune Demo de UI/UX Design

- Sâmbătă 11 Aprilie, de la 09:45 – Sesiune Demo Interactivă de Programare .NET



- Sâmbătă 11 Aprilie, de la 14:00 – Wantsome Tech Evenings – Is QA enough for a QA?



- Marți 14 Aprilie, de la ora 18:00 – Sesiune Demo Interactivă de Programare Front-End



- Miercuri 15 Aprlie, de la ora 18:15 – Sesiune Demo Interactivă de Programare .NET



- Sâmbătă 09 mai, de la 09:45 – Sesiune Demo Interactivă de Algorithms & Data Structures







Mai multe detalii despre fiecare eveniment și formularele de înscriere le găsești în secțiunea de evenimente a paginii noastre de Facebook (Wantsome) sau pe site-ul nostru – www.wantsome.ro/evenimente





Nu în ultimul rând, Wantsome dorește să anunțe că pune la dispoziția antreprenorilor sau companiilor care doresc să investească în educația angajaților sau în programe de reconversie profesională atât cunoștințele cât și susținerea sa pentru găsirea celor mai bune soluții în contextul actual.













*****



Despre Wantsome







Wantsome este cea mai mare școală IT din Iași și pune accentul pe mentorat și practică pe bune. În această perioadă, cursurile s-au mutat în online, cu un număr de min. 12 - max. 18 cursanți/grupă.







Academia prietenoasă funcționează ca un liant între companiile de IT și oamenii care urmăresc o reconversie profesională, consolidând astfel comunitatea de learning și specialiști în domeniu. Cu o activitate de peste 3 ani, 36 de traineri cu experiență, peste 540 de absolvenți și o rată de angajare de peste 70% în 65 de companii cu birouri în România și în străinătate, Wantsome a prins curaj și a dus cursurile și în București, din 2019.