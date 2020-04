Facebook anunță că funcția Community Help este acum disponibilă și în România. Utilizatorii pot să le ofere sprijin celor afectați de COVID-19

Facebook Comunity Help

Noua funcție a fost anunțată, la nivel global, pe 31 martie, iar de astăzi va fi disponibilă și pentru utilizatorii din România, putând fi accesată la acest link . Community Help vine în sprijinul lor pentru orice activitate care își propune să îi ajute pe cei din jur, de la livrarea cumpărăturilor pentru persoanele vârstnice și până acțiuni de voluntariat pentru distribuirea de mâncare prin băncile de alimente locale.Este prima dată când Facebook utilizează Community Help într-o criză de sănătate globală, iar pentru a face acest lucru a pornit de la resursele deja disponibile în cadrul funcției Situații de criză, pe care le-a adaptat pentru a-i ajuta pe utilizatori să poată acționa și să primească ajutor cât mai ușor în situații de urgență. Community Help a fost lansată în 2016, ca parte a inițiativei Situații de criză, pentru a-i ajuta pe oameni să beneficieze de sprijinul de care au nevoie în urma dezastrelor naturale.