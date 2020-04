Companiile investesc în tehnologie care poate detecta dacă oamenii poartă mască sau dacă respectă distanța față de ceilalți

Multe companii își dau seama că este esențială folosirea unui software avansat pentru ca măsurile de distanțare socială să fie respectate în incinta lor. Oamenii trebuie să păstreze minim 1,5 metri între ei și trebuie să poarte mască de protecție, iar soft-uri vândute de companii tech pot detecta eficient acest lucru.Tehnologia avansată de supraveghere este folosită la sediul multor companii și în magazine, dar acum sunt adăugate noi ”tool-uri” pentru a se respecta noile măsuri de distanțare. Vor fi însă cazuri în care aceste tehnologii instalate acum vor rămâne să fie folosite și după ce criza sanitară va lua sfârșit, iar acest lucru este îngrijorător..Unele companii spun că tehnologia este, per total, mai ieftină decât varianta clasică în care angajații sau companiile de pază trebuie să se asigure că distanțarea este respectată. Soft-urile sunt eficiente, produc rapoarte zilnice despre incidente și vin și cu marele avantaj că angajații, care altfel ar fi trebuit să intervină, sunt protejați și riscul de infectare este redus.În plus, diverși retaileri care au instalat soft-uri de ”computer vision” spun că, datorită acestor investiții, pot convinge mai ușor autoritățile că se pot respecta măsurile de distanțare, astfel că magazinele pot primi ok-ul de funcționare în continuare. Evident că aceste tehnologii pot raporta și false probleme. Sunt și companii care susțin că soluțiile lor pot detecta și când oamenii tușesc sau strănută, însă mulți sunt sceptici că astfel de soluții funcționează chiar bine.Alte soft-uri numără câți oameni sunt la un moment dat într-un anumit spațiu și pot ajuta companiile să gestioneze fluxul de clienți, mai ales că în magazine poate fi un număr mic de oameni în același timp. În plus, pot fi gestionate și monitorizate și mulțimile de oameni care se formează la intrarea în magazin, așteptând să intre.