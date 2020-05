Jumătate dintre angajați urmăresc conținut pentru adulți pe aceleași dispozitive pe care le folosesc pentru a lucra de acasă - studiu

“Noua normalitate” cu care se confruntă acum angajații începe să aibă un impact considerabil asupra echilibrului dinte viața privată și cea profesională. Aproape o treime (31%) dintre angajați au declarat că își petrec mai mult timp lucrând, decât o făceau înainte. Cu toate acestea, 46% au declarat că acordă mai mult timp activităților personale. Este posibil ca această schimbare să fi avut loc deoarece angajații nu mai trebuie să facă naveta sau să călătorească la fel de mult cum o făceau înainte de pandemie.De asemenea, raportul a relevat că a devenit mai greu pentru angajați să separe activitatea profesională de cea personală, mai ales când vine vorba de IT. O concluzie îngrijorătoare pentru companii, este aceea că 51% dintre angajați recunosc că au început să urmărească mai mult conținut pentru adulți de când lucrează de acasă și spun că au făcut acest lucru chiar de pe dispozitivele pe care le folosesc pentru muncă.Aproape unul din cinci (18%) angajați fac asta chiar și pe dispozitivele care le sunt oferite de angajatorii lor, 33% admițând că urmăresc conținut pentru adulți pe dispozitivele personale, pe care le folosesc și în scopuri profesionale.În plus, 55% dintre angajați spun că citesc mai multe știri decât o făceau înainte de a începe să lucreze de acasă. Deși acest lucru este de înțeles, deoarece oamenii doresc să fie la curent cu ultimele noutăți legate de pandemie, 60% din această activitate se face de pe dispozitive care sunt folosite pentru muncă. Acest lucru poate conduce la infecții cu malware, dacă angajații nu acordă atenție resurselor și site-urilor web pe care le vizitează.Angajații își formează, de asemenea, un obicei din a-și folosi serviciile personale în scop de lucru – creșterea riscurilor potențiale de shadow IT, inclusiv dezvăluirea informațiilor personale. De exemplu, 42% dintre angajați folosesc conturi de e-mail personale pentru probleme legate de muncă și 49% recunosc că utilizarea acestora a crescut de când lucrează de acasă.Mai mult decât atât, 38% folosesc aplicații de mesagerie care nu au fost aprobate de către departamentele IT iar 60% dintre ei o fac mai des în noile circumstanțe ale muncii.“Organizațiile nu pot să îndeplinească toate solicitările utilizatorilor, adică spre exemplu să permită angajaților să utilizeze serviciile și aplicațiile IT așa cum doresc. Trebuie să se atingă un punct de echilibru între confortul utilizatorului, cerințele profesionale și securitatea cibernetică. Pentru a obține acest lucru, o companie ar trebui să ofere acces la servicii, bazat pe principiul furnizării de privilegii minime, necesare, să implementeze un VPN și să utilizeze sisteme corporative sigure și aprobate. Aceste tipuri de software pot avea anumite restricții care reduc parțial capacitatea de utilizare, dar oferă mai multă siguranță” spune Andrey Evdokimov, Chief Information Security Officer la Kaspersky.