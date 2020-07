Vânzările de PC-uri au crescut cu 11% după multe trimestre cu scăderi

Primul trimestru a fost în cele mai multe locuri cel mai slab din ultimul deceniu, fiindcă producția din China s-a oprit temporar și, în consecință, au fost mari probleme la furnizori.





În primul trimestru s-au livrat 53 de milioane de PC-uri, iar în al doilea, cu 40% mai multe. Cele mai bune trimestre din ultimul deceniu au fost două trimestre din 2011 când s-au vîndut cam 90 de milioane de desktop-uri, laptop-uri și stații de lucru.



Trimestrul aprilie - iunie a fost foarte bun, în multe regiuni având cele mai mari valori de vânzări din ultimii zece ani fiindcă a fost mare nevoie de computere pe care oamenii să lucreze de acasă și pe care copiii să facă școala online.Totalul mondial a fost de 72,6 milioane unități, cu 11% mai mult decât în Q2 2019. HP are 25% din piață, Lenovo are 24%, Dell are 17%, Apple are 8% și Acer are 7%. Livrările Apple au urcat cu 36%, cele ale HP cu 18%, iar la Dell cu doar 3%.