Cazul Twitter - De ce hackerii aleg să atace rețeaua și cum incidentul de miercuri ar putea fi mult mai grav decât pare la prima vedere

Cert este că Twitter se află, probabil, în fața celei mai grave crize de credibilitate din istoria sa.





Atacul de miercuri a compromis contul unor celebrități pecum Joe Biden, Barack Obama, Jeff Bezos, Bill Gates sau Elon Musk și de pe coturile lor hackerii au postat mesaje în care solicitau donații în Bitcoin, promițând în mod fals că vor da în schimb mai mult. Nu este prima oară când Twitter este ținta unui atac informatic: în 2019 a fost compromis chiar și contul CEO-ului Jack Dorsey, iar compania a fost în centrul unui scandal legat de prințul moștenitor al Arabiei Saudite.Twitter este atrăgătoare pentru infractorii cibernetici fiindcă, deși din toate privințele este mai mică decât Facebook are, cel puțin în SUA, o influență mult mai mare decât dimensiunile sale. Facebook are o capitalizare de peste 600 mld dolari, Twitter, doar 28 mld. Facebook are 48.000 de angajați, Twitter, nici 6.000, iar la numărul de useri raportul este cam de 7:1 în favoarea Facebook.Totuși, Twitter este pe larg folosită în SUA de politicieni, personalități și companii pentru a comunica noutăți și pentru a influența multe lucruri din societate. În multe cazuri informațiile de pe Twitter se propagă mult mai repede decât cele de pe Facebook, iar dacă va fi vorba de manipulări foarte credibile, consecințele pot fi grave în viața reală.Îngrijorarea este că dacă hackerii pot prelua chiar și pentru scurt timp controlul asupra unui cont urmărit de milioane de oameni, pot posta mesaje care să manipuleze opinia publică. Contul lui Trump nu a fost compromis, probabil și fiindcă este mult mai bine protejat, însă un scenariu negru ar fi dacă hackerii l-ar prelua și ar scrie că SUA vor lansa un atac asupra Coreeii de Nord.Un alt exemplu ar fi dacă hackerii ar prelua în ziua alegerilor contul lui Joe Biden și ar scrie că secțiile de votare s-au închis într-un anumit stat pentru a-i face pe oamenii să nu mai meargă.Apoi, din ce se știe, hackerii au obținut datele de logare ale unor angajați Twitter și cu acestea au avut acces la un dashbiard (un panou intern de control) care le-a dat posbilitatea să controleze conturile unor personalități. Specialiștii din cyber-security spun că atacul pune mari întrebări despre cum merg sistemele interne ale companiei și cum de este posibil ca, preluând conrolul asupra conturilor unor angajați, să ajungi să te ”infiltrezi” în conturile unor personalități cu milioane e urmăritori.Criticii spun că Twitter nu are sisteme de securitate dezvoltate pe măsura influenței pe care compania a ajuns să o aibă și adaugă că este de neconceput ca, având acces la conturile câtorva angajați, să poți ajunge să compromiți conturile cele mai vizualizate. Twitter clar că mai are mult de investit la capitolul securitate.Twitter a fost criticată și pe motiv că nu a reacționat destul de rapid în concordanță cu gravitatea atacului. Nu se știe ce informații au obținut hackerii și ce ar putea face în viitor. Mulți spun că a fost un atac ”de încălzire” și că ceva mult mai grav s-ar pregăti, unul dintre scenarii fiind cel amintit mai sus, și anume de pe conturile cu milioane de urmăritori să fie postate informații false în numele acelor personalități.Surse: CNN, New York Times