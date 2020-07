Huawei spune că românii folosesc 3,8 milioane de dispozitive produse de companie. Grupul chinez susține că are 29% din piața locală a smartphone-urilor și a anunțat un nou model 5G

Huawei are aproximativ 19% din piața mondială a smartphone-urilor, 51% în China și 29% în România, piața locală fiind anul trecut de peste 3,5 milioane de unități din toate mărcile. În ultimul an, cota de piață a grupului chinez a variat între 22% și 29%, mai ales că la modelele mai noi compania nu mai are voie să folosească serviciile Google, din cauza unei interdicții impusă de SUA acum un an.Compania a comunicat în ultimele luni mult despre propriul sistem de operare și despre AppGallery, magazinul care conține peste 650 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale.Huawei a lansat P30 în primăvara lui 2019, iar P30 Pro în toamna anului trecut, în timp ce P40 și P40 Pro au fost lansate în martie, fiind considerate de mulți ca având cele mai bune camere foto/video din piață.Din cauza interdicțiilor, telefoanele Huawei P40 și P40 Pro, seria Mate 30, Mate Xs și Honor 30 nu au preinstalate aplicațiile Google, dar userii au găsit moduri de a le pune pe telefoane.Huawei Consumer Business Group a anunțat marți lansarea telefonului P40 lite 5G, un smartphone disponibil pe piața din România începând cu data de 28 iulie, prețul recomandat fiind de 1699 lei.Huawei P40 lite 5G este echipat cu un sistem cu cameră cvadruplă AI, care cuprinde o cameră principală de înaltă rezoluție, de 64 MP, și camere cu obiective ultra-wide, macro și bokeh. Telefonul are ecran de 6,5 inci, cântărește 189 de grame, are stocare 128 GB și folosește interfața EMUI 10.1, neavând Google Play Services.