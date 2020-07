Cum vede Samsung România evoluția pieței smartphone-urilor și la cât timp își schimbă românii telefonul

În ianuarie și februarie Samsung România a avut vânzări mai mari decât în primele două luni din an, dar apoi între martie și mai scăderea a fost de 25%, dar au fost și săptămâni cu scăderi de 40%, spune Tiberiu Dobre. Iunie este la nivelul anului trecut, atât pentru piață în general, cât și pentru Samsung.Ce va urma? Precum în alte domenii și aici există mai multe scenarii, în funcție de cum va evolua numărul de cazuri de infectare, Scenariul pesimist se referă la introducerea unor noi restricții și la revenirea stării de alertă, iar atunci consumul va suferi, dar există și scenariul de la polul opus, în care oamenii s-au obișnuit cu ”noul normal” și vor să investească în telefoane noi.”Noi mizăm pe un al doilea semestru cel puțin la fel de bun ca S2 din 2019, în condițiile în care nu apar schimbări semnificative în ceea ce privește evoluția pandemiei”, spune Tiberiu Dobre.Reprezentantul Samsung spune că piața totală a smartphone-urilor a scăzut cu 7% în prima jumătate din an, iar compania are în jur de 50% cotă de piață. Nu se știe dacă cele 7% vor putea fi recuperate până la final de an chiar și dacă nu vor mai fi noi restricții, dar în cel mai bun caz piața ar putea să fie pe întreg 2020 cu 2-3% mai mică decât în 2019, ceea ce ar însemna ”un rezultat foarte bun cu care fiecare ar trebui să fie mulțumit”, spune oficialul Samsung.Românii țin în medie telefoanele cam doi ani și jumătate, spune Tiberiu Dobre, atât fiindcă, dacă îți iei telefon de vârf de gamă vrei să păstrezi mai mult, dar și fiindcă tehnologia a evoluat.În aceste patru luni cu totul speciale lucrurile s-au schimbat și pentru comercianți și pentru client, când este vorba de online. Tranzacțiile online s-au dublat ca număr, companiile au investit în online, iar comportamentul clientului s-a schimbat, fiind mult mai deschis în a cumpăra de pe internet cât mai mule lucruri.La Samsung, 57% dintre vânzări sunt telefoane din gama medie, iar la prețul mediu a fost într-o ușoară creștere. Compania are și telefoane de sub 600 de lei, dar și unele de peste 4.000 de lei, în timp ce segmentul cu cele mai mari volume este cel cu prețuri între 800 și 1.500 lei. Pe 5 august Samsung va ține o conferință de presă în care va anunța noi modele de vârf de gamă.Trebuie remarcat că prețul flagship-urilor a urcat mult în ultimii ani și s-a dus și peste 800-900 de euro. Ce spune reprezentantul Samsung despre acest lucru? ”Prețul este o emblemă, un corespondent al tehnologiei pe care o incluzi în acel design. Dacă facem o paralelă cu ce însemna tehnologia acum 3 ani și ce este acum, vedem o curbă exponențială. Vedem telefoane cu trei procesoare, telefoane cu camere excelente, cu video 8K și toată această tehnologie are un preț al ei”.