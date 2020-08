Samsung a lansat noile telefoane de vârf de gamă Galaxy Note 20, cu ecrane de 6,7, respectiv 6,9 inci. Cât costă și când vor fi disponibile

​Samsung a lansat noile telefoane de vârf de gamă din seria Galaxy Note 20, în variantele cu ecran de 6,7 inci pentru modelul clasic și de 6,9 inci pentru modelul Note 20 Ultra. Ecranele sunt mai mari ca la generația de anul trecut, procesorul este mai puternic, camerele sunt și mai bune, dar prețurile sunt pe măsură. Cele două telefoane pot fi comandate începând cu 5 august și vor ajunge la clienți din 21 august. Prețurile pentru Note pornesc de la 949 euro, iar la Note 20 Ultra, de la 1299 euro. Samsung a lansat și noua generație a smartphone-ului pliabil Galaxy Z Fold, noul ceas inteligent Galaxy Watch3 și tabletele Tab S7 și S7+.













Prima generație Galaxy Note a fost lansată în 2011, iar ecranul de 5,3 inci era uriaș pentru vremea aceea (și mic pentru vremurile din prezent). Note 3 a fost lansat în 2013 și avea ecran de 5,7 inci. Note 8, lansat în vara lui 2017 avea ecran de 6,3 inci. Anul trecut, în august, Samsung lansa Note 10 (cu ecran de 6,3 inci) și Note 10+, cu ecran de 6,8 inci. Note 10 costă în România cam 3.600 - 3.800 lei în prezent, iar Note 10 Plus este undeva pe la 4.200 - 4.500 lei.

Acum,la noua generație, ecranele devin și mai mari pe Note 20 și pe Ultra (6,7, respectiv 6,9 inci).









Note 20 vine cu cel mai puternic procesor pus vreodată pe un telefon Samsung și cu noi funcționalități pentru stylus-ul S-Pen cu care va fi mai ușor să iei notițe, să le urci în cloud și să le organizezi. În plus, soft-urile de machine learning vor înțelege și mai bine scrisul de mână al user-ului.

Note 20 are baterie de 4.300 mAh, iar Note 20 Ultra are baterie de 4.500 mAh.









Compania a anunțat pentru noul Note și parteneriate noi cu Microsoft, pentru suita de aplicații de productivitate, dar Samsung spune că Note 20 este optimizat excelent și pentru jocuri.

Greutate: 192 grame









Specificații Galaxy Note 20 Ultra





Display: 6.9 inci WQHD+ Edge





Ce spune compania despre funcțiile de productivitate



- S Pen-ul îmbunătățit al seriei Galaxy Note20 oferă cea mai recentă și completă experiență de scriere digitală, astfel încât să vă puteți nota ideile. Seria Galaxy Note20 vă oferă o precizie și un timp de reacție de neegalat. Noua funcție a S Pen-ului de a acționa de oriunde permite navigarea cu ușurință indiferent de aplicația folosită. De exemplu, pentru a te întoarce în ecranul principal trebuie doar atinsă partea de sus cu S Pen.



- Experiență Samsung Notes mai flexibilă și mai utilă: Avem nevoie de instrumente concepute pentru a ne permite să lucrăm oriunde și oricând, de pe orice dispozitiv. Pentru a vă ajuta să notați, să editați și să vă partajați ideile pe telefon, tabletă sau computer, Samsung Notes oferă funcții de salvare și sincronizare automate.



- Samsung Notes transformă automat scrierea de mână dezordonată într-una lizibilă. Obținerea de feedback de oriunde este de asemenea ușor de realizat acum, când puteți edita, adnota și evidenția PDF-uri sau prezentări Microsoft PowerPoint direct în Samsung Notes. Utilizați noua opțiune pentru a înregistra audio în timp ce luați notițe, iar dacă doriți să ascultați o anumită parte din însemnările dvs. trebuie doar să selectați un cuvânt din text, iar înregistrarea va începe din acel moment. Mai mult decât atât, mențineți totul organizat printr-o nouă gestionare intuitivă de foldere care eficientizează găsirea oricărui document dorit.



- Funcționează mai inteligent între dispozitive: cu funcția Link to Windows actualizată, acum puteți accesa cu ușurință aplicațiile mobile direct de pe computerul dvs. cu Windows 10 fără a vă perturba ritmul de lucru. Mai târziu, veți avea posibilitatea de a rula mai multe aplicații în același timp direct pe computer. Creați comenzi rapide pe computerul dvs. cu Windows 10, astfel încât să nu fiți niciodată nevoit să căutați pe telefon aplicațiile de social media preferate sau galeria foto. În plus, toate ecosistemele de productivitate sunt aliniate între dispozitive atunci când Samsung Notes se sincronizează cu Microsoft OneNote și Outlook, iar alertele dvs. cu Microsoft Outlook, To Do și Teams, astfel încât tot ce aveți nevoie să vă fie la îndemână, indiferent unde vă aflați.



Ce spune compania despre jocuri, filmări și mutitasking pe Note 20



Jocurile tale Xbox favorite direct pe seria Galaxy Note20: Încearcă jocurile tale preferate de PC și consolă cu Xbox Game Pass Ultimate, care îți oferă acces la o bibliotecă curatată de peste 100 de jocuri populare din cloud, inclusiv Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 și Gears of War 5: Ultimate Edition, mai târziu în acest an. Fiecare nivel și luptă este susținută de o latență 5G ultra-rapidă și ultra-scăzută și de Wi-Fi 6 cu latență de joc optimizată. În plus, cu un display mare și imersiv, cu o experiență de joc neîntreruptă, datorită celui mai rapid procesor creat vreodată pentru un dispozitiv Galaxy, seria Galaxy Note20 este o configurație pro-gaming pentru buzunar.



Filmare cinematografică direct în mâna ta: Cu un raport de aspect 21: 9 și o înregistrare de 24fps, camera 8K a seriei Galaxy Note20 oferă acum acces la o rezoluție ultra-înaltă și o experiență video profesională de calitate. Utilizați modul Pro Video, de la focalizare pro-grade, audio, expunere, iluminare, instrumente de zoom și fotografiere de 120 de fps până la opțiuni FHD pentru videoclipuri în stil cinematografic. Noul senzor laser pentru auto-focus de pe Galaxy Note20 Ultra permite o focalizare precisă, plus funcția Live Focus Video, oferind fotografiilor tale profunzimea detaliilor din realitate. Lentilele Pro și funcția Space Zoom avansată vă permit să fotografiați cadre cu detalii superbe. Puteți, de asemenea, să controlați și să reglați direcțiile microfonului lui Galaxy Note20 acolo unde doriți ca sunetul să se audă foarte clar. Conectat la Galaxy Buds Live, puteți înregistra un sunet la o claritate superioară, indiferent de zgomotul de fundal.



Master în Multitasking cu Samsung DeX avansat: Pentru prima dată, cu Samsung DeX puteți să conectați wireless seria Galaxy Note20 la un Smart TV atunci când aveți nevoie de un ecran mai mare. Gestionați două ecrane în mod simultan, cel al lui Galaxy Note20 și ecranul televizorului dvs., astfel încât să puteți trimite mesaje prietenilor în timp ce vă jucați sau să primiți răspunsul lor în timp real, în timp ce împărtășiți cu ei ultima creație video.

















Display: 6.7 inci FHD+ FlatProcesor: Exynos990 (7nm)Baterie: 4.300 mAhMemorie RAM 8 GB LPDDR5Stocare 256 GBCamere principale:Wide: 12MP 2PD OIS (F1.8, 1.8㎛)Telephoto: 64MP (F2.0, 0.8㎛, OIS, Hybrid 3x Zoom)Ultra-Wide 12MP (F2.2, 1.4㎛)Cameră frontală: 10MP 2PD AF (F2.2, 1.22㎛)Procesor Exynos990 (7nm)Baterie: 4.500 mAhMemorie RAM: 8/12 GB LPDDR5Stocare: 512 GBCamere principale:Wide 108MP PD OIS (F1.8, 0.8㎛)Telephoto: 12MP (F3.0, 1.0㎛, OIS, Optical 5x ZoomUltra-wide 12MP (F2.2, 1.4㎛)Cameră frontală: 10MP 2PD AF (F2.2, 1.22㎛)Greutate: 208 grameNote 20 va fi disponibil în trei variante de culoare, cu denumirile comerciale Mystic Grey, Mystic Green și Mystic Bronze, iar Note 20 Ultra în versiunile Mystic Bronze, Mystic Black și, în unele piețe, Mystic White.