TikTok, Trump și interdicțiile - Statele Unite sunt prudente sau încep să se comporte precum China?

Saga rețelei sociale TikTok nu este aproape de sfârșit. Se părea că Microsoft este singura opțiune pentru a cumpăra operațiunile americane, canadiene și australiene ale companiei, dar recent la lista s-au adăugat și Twitter și cu siguranță și fonduri de investiții, fiindcă Twitter nu ar avea cum să o cumpere singură.Twitter are 29 miliarde dolari capitalizare, iar TikTok este evaluată undeva între 15 și 50 de miliarde dolari, în funcție de multe criterii. TikTok, celebră pentru clipurile virale făcute de adolescenți, are peste 800 de milioane de useri și cei mai optimiști analiști spun că ar putea ajunge la două miliarde dacă nu i se pun obstacole de netrecut.TikTok este foarte populară în rândul tinerilor, media de vârsta a user-ilor fiind mult mai mică decât la Facebook. În plus, algoritmul de recomandare a clipurilor este foarte puternic și bine construit, iar cei mai populari oameni de pe TikTok au peste 50 de milioane de urmăritori.Însă președintele Trump a dat o ordonanță de urgență care, deși lasă loc la interpretări, face ca TikTok să nu mai poată funcționa în SUA după 15 septembrie, dacă nu este cumpărată până atunci de o companie din SUA.Ce va urma pentru TikTok? Este normal ca autoritățile SUA să se implice atât de mult în soarta unei companii private? Este TikTok un pericol pentru securitatea națională la fel ca Huawei? Două păreri diametral opuse s-au conturat.Pentru foarte mulți este incredibil că s-a ajuns ca președintele SUA să interzică o aplicație atât de populară și că a ajuns să discute cu directorii unor mari companii SUA pe tema cumpărării acestei companii chineze.Criticii spun că aici, SUA ajunge să se comporte exact precum inamicul său comercial China, unde Facebook, Google sau alte aplicații americane sunt interzise.Teama este că acțiunile SUA vor seta un precedent periculos de care vor profita și alte guverne care vor decide că este interesul lor să interzică rețelele sociale și diverse alte aplicații, invocând o noțiune interpretabilă: securitatea națională. În plus, o astfel de decizie ar ajunge să fie aplaudată de lideri autoritari din alte țări unde guvernele încearcă să controleze cât mai mult ce fac cetățenii pe internet.În plus, este notabil faptul că despre astfel de interdicții se vorbește fix în SUA, o țară care se mândrea cu sistemul său democratic și cu deschiderea față de companiile străine. În plus, statul american care a criticat Facebook, Amazon sau Google, că au monopoluri în piață, se amestecă în mod dur în piața liberă și vrea să elimine un concurent, ajutând astfel Facebook și alte companii americane.Apărătorii TikTok mai spun că acest brand nu este prezent în China și că nici nu există vreo dovadă că autoritățile chineze au acces la datele user-ilor TikTok din lume. Mulți spun că TikTok este mai degrabă o problemă de parenting, fiindcă adolescenții devin dependenți de aplicație și părinții sunt neputincioși.Și analiști din industrie spun că TikTok, dacă este să fie comparată cu Huawei, reprezintă un pericol nesemnificativ la adresa securității naționale.Principalul argument al administrației Trump ține de faptul că Beijingul poate forța ByteDance, compania care deține TikTok, să predea date despre userii americani și aici nu este vorba de ce fac ei în aplicație, ci de meta-date despre web browsing sau IP.Apoi există teamă că guvernul chinez ar putea să ceară ByteDance cenzurarea de conținut pe rețea, cum se întâmplă des în China, mai ales pe WeChat unde sunt interzise poze și discuții despre subiecte precum Tibet sau Tiananmen.Apoi mai este o frică legată de faptul că TikTok ar permite răspândirea de informații false și ar putea manipula algoritmii care recomandă user-ilor diverse clipuri, astfel încât să încerce să-i facă să-și schimbe comportamentul (spre exemplu să nu meargă la vot).Partizanii interzicerii TikTok mai spun și că este eronat termenul de ”companie privată” prin care este descrisă ByteDance, fiindcă în China nu ar exista companii private, ci toate se supun autorităților.Pe scurt, în motivația ordonanței de interzicere, se spune că TikTok este ”o amenințare la adresa securității naționale, a politicii externe și a economiei SUA”.De precizat că TikTok a spus în repetate rânduri că nu a dat niciodată autorităților chineze date despre useri, iar datele user-ilor din SUA sunt stocate în centre de date din SUA și Singapore.Presa a scris recent despre o evaluare făcută de CIA asupra riscurilor de securitate națională ce vin de la TikTok, iar concluzia a fost că acestea, deși există, sunt net mai mici decât în cazul Huawei care ar fi putut construi elemente esențiale de infrastructură web, dacă nu ar fi fost interzisă.Microsoft pare compania aflată în pole-position și ar putea avea de câștigat fiindcă nu are o poziție puternică în domeniul rețelelor sociale, iar prin achiziția TikTok ar putea să și-o câștige. În plus, dat fiind termenul de 15 septembrie, Microsoft ar putea forța pentru a obține un preț de achiziție cât mai mic, dat fiind că cei de la ByteDance știu că sunt într-o situație complicată. Dar pentru Microsoft nu va fi ușor, iar mulți au criticat faptul că gigantul IT condus de Satya Nadella vrea să preia o parte din TikTok, dat fiind contextul în care se întâmplă totul.Dacă TikTok ar ajunge să fie interzisă în SUA, opinia generală este că Facebook ar deveni și mai puternică.Surse: The New York Times, CNN, Le Monde, TechCrunch