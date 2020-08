​VIDEO Luptă ”la cuțite” între dezvoltatorul jocului Fortnite și companiile Apple și Google

​În lumea jocurilor video a început o luptă între Epic Games, dezvoltatorul jocului super-popular Fortnite și Apple și Google, care au retras jocul din magazinele lor de aplicații, după ce Epic Games a încălcat regulile impuse de aceste magazine. Drept răspuns, Epic Games cheamă în instanță Apple și Google și a lansat și o campanie sub hashtag-ul #FreeFortnite.









Dezvoltatorii trebuie să dea un comision de 30% magazinelor de aplicații App Store și Google Play Store de fiecare dată când cineva instalează jocul sau face tranzacții în el, însă Epic Games a creat un mod de plată alternativ prin care userii pot face economie de bani și pot ocoli sistemele obligatorii instalate de Apple și Google. Practic, userii plătesc direct către Epic Games, iar Apple și Google nu mai încasează comisionul.

Fortnite este un joc super-popular și estimarea este că mai bine de 350 de milioane de oameni l-au jucat din 2017 și până în prezent.La foarte puțin timp după provocarea lansată de Epic Games, Apple a scos Fortnite din magazinul de aplicații, menționând că Epic Games a încălcat regulile. Prompt, Epic a anunțat că va da Apple în judecată, adăugând că ce se întâmplă este o nouă dovadă că Apple se folosește de forța enormă pe care o are pentru a-și menține ”monopolul”.Fortnite a răspuns și printr-o parodie la celebra reclamă ”1984” a Apple care se lupta cu IBM. În parodia Fortnite, personajele ironizează ”totalitarismul” Apple și hashtag-ul #FreeFortnite a devenit extrem de popular pe Twitter.Mai târziu, tot în cursul zilei de joi, și Google a anunțat că scoate Fortnite de pe magazinul de aplicații, iar Epic a răspuns tot cu o acțiune în justiție. Însă pentru Apple miza este mai mare, fiindcă pe telefoanele cu Android jocul poate fi instalat și din surse neoficiale din afara magazinului de aplicații, în timp ce pe iPhone acest lucru nu este posibil.Fortnite este disponibil pe App Store abia din aprilie anul acesta.Epic Games este o companie din North Carolina evaluată la 17 miliarde dolari și la care are participație și grupul chinez tech Tencent.Surse: Le Monde, New York Times