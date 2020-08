De ce comisionul de 30% impus dezvoltatorilor în magazinul Apple App Store era acceptabil acum 12 ani, dar în prezent este foarte criticat

În App Store sunt 4 milioane de aplicații, dintre care 900.000 sunt jocuri. În 2014 a fost depășit pragul de un milion de aplicații și în 2016 cel de 2 milioane.Apple are vânzări anuale de 275 miliarde dolari, iar magazinul App Store este un enorm succes și este fără îndoială una dintre cele mai mari platforme online. Însă în ultimul an este tot mai contestat comisionul de 30% aplicat vânzărilor majorității aplicațiilor și Apple este presată să mai reducă și este acuzată de inflexibilitate pentru că nu vrea să scadă procentul.În ultimul an Apple a colectat 19 miliarde dolari din totalul vânzărilor de servicii digitale din aplicații de iPhone și iPad (vânzările totale au fost de 63 miliarde dolari, arată datele Sensor Tower). Google a reținut 10 miliarde din totalul de 33 miliarde dolari de pe magazinul Google Play, dar la Google criticile au fost mai mici fiindcă aplicațiile pot fi instalate pe telefoane și pe alte căi decât magazinul oficial de Android. La Apple acest lucru nu este posibil.În 2008 se lansa Apple App Store și era vorba de un stil de magazin cu totul nou, iar comisionul de 30% nu prea a fost contestat fiindcă simplifica foarte mult modul în care userii puteau cumpăra aplicații sau diverse servicii din aplicații gratuite. De atunci multe s-au schimbat, s-au diversificat mult modurile de plată online și platformele online și orice aplicație își poate pune ușor la vânzare serviciile, fără să fie nevoie de intermediari care să rețină comisioane mari.Dezvoltatorii sunt de acord că este normal ca Apple să rețină un comision, dar spun la unison că 30% este enorm pentru vremurile acestea, mult diferite față de vremurile de acum 10-12 ani. Unii dau exemplu faptul că la diverse tranzacții taxele de procesare sunt de 2-3%, așa că și la Apple comisionul ar trebui să fie mai apropiat de această valoare, dar nu de zece ori mai mare.Alți dezvoltatori spun că acest comision mare îi determină să scumpească serviciile oferite userilor și deci oamenii ajung să plătească mai mult din cauza acestui lucru.În afara de Spotify și Epic Games, în lista companiilor mari care critică inflexibilitatea Apple s-a adăugat și Facebook care a lansat un ”tool” prin care oamenii pot organiza cursuri online video plătite pe diverse domenii. Pentru utilizatorii de telefoane cu Android, Facebook a promis că nu va cere pentru cel puțin un an comision de la organizatorii de evenimente, dar compania a cerut și celor de la Apple să reducă taxa de 30% din App Store sau să permită Facebook să folosească propriul sistem de plăți, însă Apple a refuzat, iar Facebook spune că Apple este inflexibilă.Șefii Apple au apărat de-a lungul anilor acestă taxă de 30% când au fost întrebați. Au spus că acest comision nu a crescut, că este mai mic decât la alte companii și că oferă o experiență excelentă utilizatorilor și asigură și costurile necesare menținerii unui nivel extrem de ridicat de siguranță cibernetică.Apoi, prezența în App Store a oferit și vizibilitatea aplicațiilor pe care foarte mulți probabil că nu le-ar fi descoperit, dacă acestea nu erau în magazinul Apple.Așadar, chestiunea nu este deloc simplă și devine și mai spinoasă fiindcă nu toate aplicațiile plătesc 30%, ci există și câteva preferențiale care plătesc mai puțin, lucru ce a supărat și mai mult dezvoltatorii.În orice caz, este foarte greu de crezut că Apple va scădea comisionul.Surse: The New York Times, Le Monde, AFP, CNN