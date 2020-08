Apple va deschide primul său magazin plutitor

Cel mai nou magazin Apple are formă sferică și va fi unul dintre cele mai costisitoare pe care compania le-a construit, atât fiindcă este unul plutitor, dar și fiindcă este într-o zonă premium dintr-un oraș care are printre cele mai mari chirii din lume.Magazinul va fi legat printr-un pasaj subacvatic de un mare mall din zonă, iar noaptea iluminatul magazinului va fi inspirat de tradiționalele sărbători cu lampioane din Singapore.Apple mai are două magazine în Singapore: unul pe celebrul bulevard de shopping Orchard Road și altul în aeroportul Changi faimos pentru mall-urile sale. Cel de pe Orchard Road a fost deschis în 2017, iar cel de la aeroport, în 2019.