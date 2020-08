Fitbit a lansat două noi smartwatch-uri. Versa 3 are GPS întegrat, Sense are senzor de temperatură

Ceasul vine cu sistem GPS integrat, harta intensității antrenamentelor în aplicație, îmbunătățirea tehnologiei PurePulse 2.0, Zone de Minute Active. Acestora li se adaugă un speaker integrat și setarea volumului. ”Noul design împrumută elemente de la Fitbit Sense: linii fine, confort sporit, rapiditate”, spune compania. Toate funcționalitățile pe care le are Fitbit Versa 3 sunt prezente și pe Sense.









Pentru prima dată, ambele smartwatch-uri Fitbit Versa 3 și Fitbit Sense vor utiliza același încărcător magnetic. Pe lângă faptul că bateria acestor ceasuri ține 6 zile, de acum va mai exista și opțiunea de încărcare rapidă în 12 minute. Aceasta încărcare va oferi ceasului o zi completă de autonomie.

Fitbit Versa 3 va fi disponibil la prețul de 1.149 lei pentru culorile black/black aluminum, pink clay/soft gold aluminum și midnight/soft gold aluminum.







Aplicația Fitibit și informațiile afișate pe ceas pot fi și în limba română, dacă user-ul alege să seteze acest lucru.



Compania spune că Sense este gândit pentru monitorizarea sănătății și este echipat cu mai mulți senzori decât Versa 3, lucru ce se reflectă și în preț, Sense fiind cu 40% mai scump.











Ecranul AMOLED este mai mare și are un senzor special care poate reduce automat intensitatea luminii pentru ca informațiile să poată fi văzute ușor. De asemenea, există opțiunea de ecran pornit permanent (always-on). Ecranul are o rezoluție mai bună și răspunde mai repede la comenzile utilizatorului.

Fitbit Sense este primul device Fitbit cu aplicație ECG care poate evalua ritmul cardiac pentru a te preveni dacă ai semne de fibrilație atrială (AFib), o afecțiune care afectează peste 33.5 milioane de oameni din lume. Tehnologia Fitbit PurePulse 2.0 folosește un senzor nou de frecvență cardiacă și un algoritm îmbunătățit, oferindu-le utilizatorilor notificări personalizate, direct pe device, despre starea de sănătate a inimii lor. Monitorizând activitatea cardiacă 24/7, Fitbit Sense poate detecta posibile nereguli ale ritmului cardiac și te poate atenționa cu privire la acestea. Există o mulțime de factori care pot afecta ritmul cardiac, printre care stresul sau temperatura, iar o frecvență cardiacă ridicată sau scăzută poate fi semnul unei afecțiuni cardiace care necesită îngrijiri medicale. Este cazul tehicardiei (ritm cardiac prea rapid) sau al bradicardiei (ritm cardiac prea lent).





Aplicația de ECG este în curs de certificare în Uniunea Europeana.



Reamintim că în noiembrie 2019 Google a anunțat că va achizișiona Fitbit pentru 2,1 miliarde dolari, dar achiziția propusă mai are de trecut câteva hopuri. Spre exemplu, la final de iulie Comisia Europeană a anunțat că deschide o investigație despre cum ar putea folosi Google datele de sănătate și fitness colectate de la Fitbit.





Fitbit are o capitalizare de piață de 1,7 miliarde dolari, departe de minimul de acum un an când căzuse la un moment dat la sub 800 milioane dolari. Maximul a fost pentru scurt timp în iulie 2015, la puțin timp după listare, când valoarea de piață s-a apropiat de 10 miliarde dolari.



Versa, cel mai vândut ceas al companiei, a fost lansat în 2018 și a ajuns la a treia generație.Compania spune că Sense îi poate ajuta pe useri să-și gestioneze momentele de stres, pornind de la detaliile livrate de ceas și de aplicație. Sense are, în premieră pentru un ceas Fitibit, un senzor EDA care măsoară răspunsul activității electrodermale.Iată ce spune compania ”Poți folosi aplicația EDA astfel: pune palma deasupra ecranului de la smartwatch și senzorul va detecta schimbările de natură electrică în funcție de nivelul de transpirație a pielii. Acest indicator te ajută să înțelegi răspunsul corpului tău la factorii de stres și să îi poți gestiona mai ușor. Poți să pornești o sesiune rapidă de aflare a nivelului de stres direct pe ceas sau să te conectezi la o sesiune ghidată de relaxare în aplicația Fitbit ca să observi cum reacționează corpul tău dacă meditezi sau faci exerciții de relaxare. La final vei primi un răspuns grafic pe ceas și în aplicație care îți va arăta progresul pe care l-ai făcut de-a lungul timpului și va reflecta starea ta emoțională”.Fitbit Sense va fi disponibil la prețul de 1.649 lei pentru culorile carbon/graphite stainless steel și lunar white/soft gold stainless steel.Ce spune compania despre aplicația ECGFitbit a avut în primul semestru vânzări de 449 milioane dolari, în scădere față de 585 milioane dolari în prima parte din 2019. Pierderea netă a fost de 83 milioane dolari, față de 148 milioane dolari în prima jumătate din 2019.