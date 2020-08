O ”telenovelă” care a creat confuzie - Cum au evoluat discuțiile dintre Microsoft și TikTok, sub presiunea haoticului Trump

La începutul verii Microsoft și ByteDance au început să discute pe marginea ideii ca grupul american să cumpere un mic pachet de acțiuni la grupul chinez.Ambele părți aveau de câștigat, dar nu se punea problema ca șefii Microsoft să aibă în vedere o preluare a TikTok, chiar dacă gigantul din Redmond are lichidități de peste 130 miliarde dolari. Microsoft nu are experiență în gestionarea unei rețele sociale, iar tensiunile dintre SUA și China nu erau momentul propice pentru ca Microsoft să vrea să preia o companie controversată.Însă, publicația explică faptul că ce a început printr-o discuție fără ambiții s-a transformat într-un fel de ”telenovelă politică murdară” din cauza presiunilor lui Trump care a spus cât se poate de clar că, dacă grupul chinez nu-și vinde operațiunile din SUA, se va asigura că TikTok va fi interzisă. Pentru TikTok ar fi gravă ieșirea dintr-o țară unde are 100 de milioane de useri.Pe 6 august a urmat și o ordonanță prezidențială de urgență care dădea și un termen pentru ca ByteDance să mai poată funcționa: o vânare până la 15 septembrie, iar acest termen a pus și mai multă presiune pe șefii celor două companii. Discuțiile pe seama unor tranzacții atât de importante durează luni sau chiar peste un an între companii, evident când nu se amestecă șefi de stat...Unele scenarii indicau posibilitatea ca Microsoft să cumpere doar operațiunile din SUA, altele că vor fi preluate și cele din Canada, Australia și Noua Zeelandă, iar despre sumă s-au dat multe variante, de la 20 miliarde dolari, până la 50 de miliarde dolari. ByteDance este evaluată undeva între 80 și 100 miliarde dolari.Însă, New York Times și alte publicații au scris pe larg despre cât este de anormal faptul că președintele Trump, nu doar că s-a implicat în discuțiile dintre companii private, dar forțează cu orice preț grupul chinez să-și vândă operațiunile către o companie americană, iar șefii de la ByteDance încearcă să se opună pe cât posibil. Reamintim că, deși Microsoft pare a fi favorită, în luptă este și Oracle, iar discuții au avut și cei de la Twitter, dar sigur nu au cum să cumpere operațiunile pe cont propriu. Alții spuneau că și Netflix ar putea să se implice.Sursele spun că, dacă la început cei de la Microsoft erau ezitanți cu privire la o preluare de amploare, cu cât discuțiile au avansat și situația s-a schimbat din cauza intervenției lui Trump și-au schimbat și ei parțial opinia. Șefii Microsoft au văzut și părțile bune pe care o eventuală preluare le-ar putea aduce business-ului Microsoft și cum TikTok ar putea fi integrată în operațiunile companiei, având în același timp și multă autonomie.Interesant este și că, în primăvară, Zhang Yiming, CEO al ByteDance, s-a întâlnit cu investitori americani care dețineau participații la companie, cum ar fi Sequoia Capital și General Atlantic, scopul fiind de a convinge autoritățile SUA că TikTok furnizează Beijingului date despre userii americani.Administrația Trump a pus atunci două condiții chinezilor: ByteDance să-și reducă participația în TikTok și garanții că datele user-ilor americani ai TikTok sunt stocate pe servere din SUA.ByteDance și investitorii și-au dat seama că au nevoie de un partener mare american din zona tech pentru a putea îndeplini condițiile, iar alegerea cea mai bună s-a dovedit a fi Microsoft pentru că are experiență extinsă în domeniul cloud și are și relații bune cu guvernul SUA.De la acele discuții de început lucrurile au evoluat cum nimeni nu și-ar fi putut imagina, iar presiunile puse de nestatornicul Trump au complicat lucrurile.