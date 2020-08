Belarus: Câteva companii străine de IT avertizează că vor părăsi țara, după ce unii angajați au fost arestați la proteste și climatul a devenit tensionat

Ca și în alte țări din estul Europei, și în Belarus există forță foarte bine calificată în IT și s-a reușit datorită unor oameni cu viziune crearea unei mici industrii locale de IT reprezentată de Hi-Tech Park, o zonă din Minsk unde activează 750 de companii de tehnologie, multe dintre ele din SUA, cum ar fi PandaDoc din California.Un sondaj intern în rândul angajaților PandaDoc a arătat faptul că 83% vor să se relocheze, iar directorul companiei spune că firma își va închide operațiunile, dacă Lukașenko rămâne la putere.Angajații unor companii de IT au fost arestați la proteste și climatul a devenit unul cu totul neplăcut, dominat de frică. Mai multe companii se gândesc la relocare, mai ales că angajații spun că nu se mai simt în siguranță în Belarus, țară unde forțele de ordine au intervenit de câteva ori cu duritate pentru a înăbuși protestele împotriva șefului statului.Sectorul IT are o pondere mică în economia Belarusului dacă facem comparație cu industria de mașini grele sau cea chimică, dar Belarusul a dat câteva povești de succes în tehnologie, are forță calificată de muncă și salariul mediu în IT este cam de 2.000 de dolari pe lună, de patru ori mai mare decât salariul mediu pe țară.După ce protestele au izbucnit, angajați de la companiile IT au format lanțuri umane în semn de solidaritate cu cei care protestau contra președintelui, au strâns fonduri pentru victimele protestelor și chiar au creat platforme online pentru a ajuta la găsirea protestatarilor care au dispărut de pe stradă.Angajații companiilor de tehnologie au fost surprinși de duritatea forțelor de ordine, dar mai ales de faptul că autoritățile au ordonat o închidere aproape totală a internetului ce a durat peste 60 de ore, acțiune ce duce cu gândul mai mult la Coreea de Nord decât la o țară care se vrea a fi europeană și cu o industrie ”high-tech”.Wargaming, compania care a creat jocul World of Tanks, are o prezență puternică în Belarus, la fel și EPAM Systems, companie americană ce a fost fondată în 1993 de bieloruși.Parcul tehnologic a crescut datorită taxelor mici de care companiile au profitat și a contat enorm și faptul că exista o tradiție în învățământ pentru inginerie și matematică.Printre cele mai cunoscute brand-uri din Belarus se numără tractoarele MTZ, mașinile de gunoi BelAz și jucăriile Polesie.Surse: Reuters, Euronews