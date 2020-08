Vânzarea TikTok este tot mai aproape, dar tot mai complicată - Ce înseamnă pentru viitorul companiei cele două oferte concurente

Cei de la ByteDance trebuie să ia o decizie foarte curând, pentru că este tot mai mare presiunea venită de la Casa Albă. Dacă operațiunile americane ale TikTok vor fi preluate de Microsoft și Walmart, aplicația va deveni una de e-commerce și, culmea, va ajunge să semene mult cu Douyin, aplicația din China a celor de la ByteDance, aplicație ce are integrate multe servicii de e-commerce. În plus, Walmart este cel mai mare retailer mondial, a mai avut colaborări cu Microsoft și, în ultimii ani, a investit mult în e-commerce. Pentru Walmart este foarte atrăgător publicul tânăr al TikTok, fiindcă poate genera vânzări mari în retail.Lucrurile ar fi diferite dacă va câștiga coaliția de companii condusă de Oracle: miza ar fi datele, iar Oracle ar putea folosi datele despre interacțiunile user-ilor TikTok pentru a îmbunătăți business-urile sale de cloud, date și advertising, spun surse citate de New York Times.Microsoft are o valoare de piață de 1.700 miliarde dolari, de zece ori peste Oracle, și lichidități de 137 miliarde dolari. Pe de altă parte, Oracle are susținere la Casa Albă și conexiuni foarte bune acolo.Oracle și Microsoft au mai concurat în trecut pe diverse teme, cel mai recent exemplu fiind un contract de 10 miliarde de dolari în domeniul apărării, contract adjudecat de Microsoft anul trecut.Cert este că un anunț va fi făcut curând, dar un semn că situația este greu de ”digerat” la TikTok a fost și faptul că CEO-ul Kevin Mayer, care a lucrat în trecut la Disney, anunța că va demisiona, la trei luni după ce a fost numit. Mayer a spus că a fost angajat să conducă o companie globală, nu una divizată.