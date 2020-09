Despre mituri și dezinformare în tehnologie. De ce nu sunt periculoase pentru corpul uman radiațiile emise de telefoane și stațiile 5G

Huawei România - 20 de ani

Nicio inovație sau tehnologie nouă care a apărut de-a lungul timpului nu a fost primită de toată lumea cu brațele deschise. Aproape de fiecare dată au fost unii care au încercat să demonstreze că pericolele la care vor fi expuși oamenii sunt mai mari decât beneficiile. La rândul său și tehnologia 5G, deși nu e ceva complet nou, a pus imaginația oamenilor în mișcare.





Adepții teoriei conspirației au spus, de exemplu, că frecvențele 5G prăjesc creierul și pielea. Asta înainte de pandemia COVID-19. Apoi, au apărut teorii care au legat 5G de izbucnirea pandemiei , iar una dintre acuzații se bazează pe o simplă coincidență și anume că Wuhan, locul de unde se presupune că a plecat pandemia, este unul dintre primele orașe din China care au implementat tehnologia 5G. Deși nu există nicio conexiune logică între cele două lucruri, conspiraționiștii le-au pus în aceeași oală și au tras o concluzie.





În Marea Britanie, la începutul pandemiei, au existat în jur de 90 de atacuri asupra unor stâlpi pe care se aflau stații 5G. Distrugeri similare au avut loc și în Irlanda, Olanda sau Cipru. Legătura dintre COVID-19 și 5G făcută în acest caz a fost la fel de aberantă și anume că guvernele ar fi inventat această pandemie pentru a distrage atenția oamenilor de la punerea lor sub control cu ajutorul tehnologiei 5G. Cu alte cuvinte, în timp ce poporul e ținut în casă, în lockdown, autoritățile montează instalații cu care să-i controleze pe oameni.





Dincolo însă de acele teorii ale conspirației care stau bine mersi în zona iraționalului (de aceea este și foarte complicat să le demontezi cu argumente științifice), există și o îngrijorare firească a oamenilor pentru sănătatea lor.





Cuvântul care provoacă frică



Iar cuvântul care provoacă frică aici este „radiație”, pentru că foarte mulți se gândesc automat la radiațiile de la Cernobâl sau la radiațiile folosite pentru radiografiile făcute în spitale și unde ni se spune de fiecare dată că acestea nu pot fi mai dese de șase luni (pentru că altfel devin periculoase pentru sănătate).





De aceea este foarte important să înțelegem că radiațiile sunt peste tot în jurul nostru și nu doar de la echipamente electronice. Pământul emite radiații, din Univers vin radiații și Soarele emite, de asemenea, radiații. În cazul telefoanelor și a telecomunicațiilor, ca în orice context cu radiații, e vorba de doză, de impactul asupra corpului și care sunt limitele și măsurile de protecție. De aceea sectorul telecom are standarde pe care trebuie să le respecte, pentru că, cinic spus, nimeni nu vrea să ucidă oameni care plătesc pentru aceste produse și servicii.





Dar probabil cel mai important lucru de care trebuie să ții cont atunci când auzi vorbindu-se despre radiațiile din telecomunicații este această mare distincție între radiațiile ionizante și cele neionizante.





Radiațiile ionizante , cum sunt cele de la razele X, pot afecta ADN-ul și pot distruge un țesut viu (Dacă vrei să afli mai multe lucruri despre radiațiile ionizante, poți studia acest ghid ).





Radiațiile din telecomunicații sunt însă neionizante, n-au suficientă putere să distrugă celula vie și să afecteze la nivel molecular. Până în acest moment, nu există nicio dovadă care să arate că radiațiile radio ale telefoanelor sau turnurilor de telecomunicații cauzează cancer. De asemenea, e responsabilitatea fiecărui stat în parte și fiecărui producător de echipamente și fiecărui operator telecom să respecte regulile. Dacă nu le respectă, ei bine, atunci nu mai ține de tehnologie, ci de oameni.

Grafic explicativ cu radiațiiile ionizante și neionizante

Teama față de 5G de acum este de fapt una mai veche, încă din vremea primelor telefoane mobile. Au fost realizate teste, fiecare telefon e trecut prin acestea și i se alocă o valoarea SAR și, în 2014, Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că telefoanele nu prezintă un risc asupra sănătății. Când vine vorba de radiația emisă de telefon, limita admisă este de doi wați per kilogram.





Cele mai multe telefoane disponibile acum pe piață sunt între 1 w/kg și 2 w/kg. SAR e un acronim de la specific absorption rate (rata specifică de absorbție energie) și reprezintă cantitatea de energie corespunzătoare undelor de radiofrecvență absorbită de corp.





Totodată, un studiu publicat în 2018 de către Departamentul de Sănătate al SUA a demonstrat că, într-adevăr, șoarecii masculi expuși la radiațiile telefoanelor, nu ale stațiilor, timp de nouă ore pe zi, în fiecare zi, timp de doi ani au dezvoltat anumite tumori canceroase. Femelele nu, nici șoarecii mici. Dar studiul, așa cum e prezentat, îți arată două lucruri: expunere prelungită și pe tot corpul.





Telefonul nu expune tot corpul uman la radiații și nu în acest ritm din studiu. Per total, experții au tras concluzia că telefoanele nu sunt un pericol pentru sănătate. Sigur, nu va fi acesta finalul studiilor de tipul acesta, mai ales pe fondul dezvoltării 5G.





În iunie 2019, Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM , a explicat că 5G nu va fi cu mult diferită de rețelele 3G și 4G. El a menționat și cum trebuie să înțelegi tehnologia wireless de pe telefoane.





„Nu neapărat antenele influențează în mod majoritar prin câmp electromagnetic corpul uman, ci terminalul pe care-l ții la ureche. Cu cât site-ul este la o distanță mai mare, cu atât telefonul mobil trebui să-și aloce o putere mai mare pentru a-și calibra parametrii de semnal. Cu cât site-urile sunt mai dese, implicit puterea de emisie a telefonului scade de câteva ori, pentru că nu trebuie să mai propage un semnal la 30 de kilometri, ci doar la 500 de metri”, a spus Eduard Lovin.



Microbot pe bază de technologie 5G folosit în chirurgie

FOTO: Profimedia Images



ANCOM a pus la dispoziție și-o hartă ca să vezi cum e spectrul radio pentru telefoane în România. Microbot pe bază de technologie 5G folosit în chirurgieFOTO: Profimedia ImagesANCOM a pus la dispoziție și-o hartă ca să vezi cum e spectrul radio pentru telefoane în România. Monitor EMF se bazează pe o colecție de senzori, unde fiecare monitorizează permanent câmpul electromagnetic generat de surse de frecvență joasă sau înaltă. Și aici intră stații radio - TV, GSM, UMTS, WiFi, WiMax sau alte echipamente de emisie - recepție care operează în gama de frecvențe 100 KHz – 7 GHz.





În martie 2020, ICNIRP (International Comitee of Non-Ionizing Radiation Protection) a publicat noile linii directoare referitoare la expunerea la câmpurile electromagnetice. Printre acestea avem:

adăugarea unei restricții pentru expunerea la întregul corp;

adăugarea unei restricții pentru expuneri scurte (mai puțin de 6 minute) la regiuni mici ale corpului;

reducerea expunerii maxime permise pe o mică regiune a corpului:

"Telefoanele 5G emit mult mai puține radiații decât emiteau telefoanele 2G sau 3G"





Sigur că pentru un inginer în telecomunicații, frica oamenilor de 5G poate părea naivă. Pe de altă parte, nu toți oamenii sunt familiarizați cu noțiuni de fizică, deci lucrurile trebuie explicate astfel încât să fie înțelese de toată lumea.





Din acest motiv, am stat de vorbă cu un expert în telecomunicații de la Huawei care mi-a răspuns la câteva întrebări legate de tehnologia 5G și efectele acesteia asupra corpului uman.





Care este primul lucru pe care trebuie să-l știe oamenii atunci când aud despre radiațiile din telecomunicații și efectele asupra corpului uman?





„Sunt două tipuri de radiații electromagnetice: radiații electromagnetice ionizante, cele care afectează țesutul uman, și radiațiile electromagnetice neionizante, cele care nu afectează țesutul uman, dar, ca orice sursă de energie, produc o încălzire locală. Tot spectrul pentru comunicațiile terestre este alocat radiațiilor neionizante.





Ce trebuie ținut minte întotdeauna este că legile câmpului electromagnetic au fost scrise de fizicieni acum 200 de ani, înainte să apară tehnologia 5G.





ICNIRP - International Comitee of Non-Ionizing Radiation Protection , care este autoritatea internațională care studiază câmpul electromagnetic neionizant, a scris anul acesta în luna martie noile norme de expunere la câmpurile electromagnetice, în care a calculat cât poate să stea un om expus la câmpul electromagnetic 24 de ore din 24 și ce valoare trebuie să aibă câmpul respectiv. Concluziile la care au ajuns au dat niște limite de expunere care actualmente sunt de mai mult de un ordin de mărime mai mari decât ceea ce se întâmplă azi în teren, adică implementările de azi ale rețelelor de telecomunicații sunt de peste zece ori mai mici decât valorile din standard.





Când au calculat normele de expunere, cei de la ICNIRP au calculat ce cantitate de energie poate să recepționeze un corp, ca să-i crească temperatura sau să schimbe permeabilitatea membranei celulare și multe alte criterii. Și în funcție de valorile acestea au stabilit normele împreună cu Organizația Mondială a Sănătății. Sunt chestiuni studiate, implementate de toți operatorii din lume.





Există totuși unele efecte ale radiațiilor asupra corpului uman. Căldura, de exemplu.





Orice cantitate de energie produce căldură, și când alergi te încălzești, lumina este câmp electromagnetic. Luna produce radiații, putem să-i zicem „radiație”? Acesta este un cuvânt periculos, pentru că oamenii îl asociază cu radiațiile de la spital unde ți se face radiografie.





Dar care sunt radiațiile ionizante?





Sunt cele folosite la radiografie de exemplu, care au o energie suficient de mare ca să treacă de piele și să ți se poată vedea scheletul sau anumite organe. Aceste radiații transformă obiectele solide în obiecte transparente. De aceea nu ai voie să-ți faci radiografie decât o dată la șase luni.





Radiațiile de la elementele radioactive sunt radiații ionizante, ele schimbă structura celulară.





O altă frică a unor oameni a fost cea legată de faptul că radiațiile 5G afectează sistemul imunitar.





Sistemul imunitar este influențat chimic și nu electromagnetic. Eu nu sunt doctor, dar pur și simplu am citit documentele care sunt scrise de oameni care au învățat câmpul electromagnetic și au studiat influența câmpului electromagnetic asupra organismelor vii. Am văzut datele culese, am văzut raționamentul din spate și am înțeles că pot să spun că există două tipuri de câmpuri electromagnetice, că eu lucrez în câmp neionizant, dar încălzesc un pic la nivel superficial pielea umană și atât.





Culmea e că pielea umană nu se încălzește de la stația de bază 5G, ci de la telefon. Pentru că telefonul emite lângă ureche, stația de bază este la 5-600 metri de tine.





Mai mult decât atât, nimeni din lumea telecomunicațiilor nu emite cu putere în teren fără să fie nevoie. Mă interesează la fel de mult să pătrund într-o anumită zonă a casei dar mă interesează și interferența pe care o provoacă dacă emit cu o putere foarte mare.





De ce acest lucru? Câmpul electromagnetic umple spațiul unde este emis. Prin urmare am nevoie să-mi limitez câmpul electromagnetic pe care-l emit în zona respectivă – în zona de servire a celulei - doar vorbim de telefonie celulară. Nu vreau să trec în partea cealaltă pentru că generez interferențe și condiția esențială din telecomunicații, aceea de a fi înțeles, nu se respectă. Deci dacă emit cu o putere prea mare, vei putea auzi dar nu vei înțelege.





De ce credeți atunci că există această frică de 5G?





La început unii au fost speriați și de 3G. Când a venit în lume, 3G a venit cu o promisiune ciudată: video call. Primul lucru pe care nu l-au înțeleg oamenii a fost „de ce să mă vadă pe mine ăla cu care vorbesc”? E intruziune în intimitatea mea, nu mă interesează.

5G este o simplă tehnologie care implementează posibilitatea oamenilor de a-și crește zona de confort și a reduce rutina din viața lor.





Acest articol face parte dintr-un proiect editorial susținut de Huawei România. Compania Huawei nu a intervenit asupra conținutului articolului.









