Ce va aduce nou Apple iPhone 12 și când s-ar putea lansa

Dacă în ultimii trei ani Apple a lansat câte trei modele de iPhone-uri, anul acesta se pare că vor fi patru.





Numărul de iPhone-uri vândute în fiecare dintre ultimii 8 ani





- un model Entry de 5,4 inci- un model cu ecran de 6,1 inci și specificații similare cu cel de 5,4 inci- un model de 6,1 inci cu specificații mai puternice- modelul ”fanion” de 6,7 inci care îi succede lui iPhone 11 Pro Max2012: 136 milioane2013: 153 milioane2014: 192 milioane2015: 231 milioane2016: 215 milioane2017: 216 milioane2018: 209 milioane2019: 191 milioaneNu este clar când vor fi lansate modelele. Cele mai noi zvonuri sunt că cele două modele ceva mai ieftine vor debuta în octombrie și celelalte două modele de vârf de gamă, ceva mai târziu. Apple are un eveniment de presă pe 8 septembrie, dar sunt mici șansele ca atunci să fie prezentate noile telefoane.În orice caz, este clar că anul acesta iPhone-urile se vor lansa mai târziu decât normalul cu care compania și-a obișnuit userii. Una dintre variante este că primele două vor fi prezentate spre jumătatea lui octombrie, iar cele mai scumpe două modele, undeva în noiembrie.Vor fi și schimbări la designul exterior și procesoarele vor fi mai puternice.Cele două modele Entry vor avea cameră dublă, iar celelalte două vor dispune de modul format din trei camere. Se pare că modelul de top iPhone 12 Pro Max va avea rezoluție de 1242x2688 pixeli, versiuni de 128/256/512 GB stocare și 12 GB RAM.Camerele vor fi, după cum urmează:12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS12 MP, f/1.8, 78mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom optic12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide)Cum a crescut ecranul iPhone-ului în ultimii 7 ani2013: iPhone 5S, 4 inci2014: iPhone 6 Plus, 5,5 inci2015: iPhone 6S Plus, 5,5 inci2016: iPhone 7 Plus 5,5 inci2017: iPhone X, 5,8 inci2018: iPhone XS Max 6,5 inci2019: iPhone 11 Pro Max 6,5 inciEvident că și telefoanele au devenit tot mai grele: dacă iPhone 5S de acum 7 ani cântărea 112 grame, Pro Max-ul de anul trecut a ajuns la 226 grame.Se pare că anul acesta nu va fi doar primul în care iPhone va avea 5G, ci și primul în care toate modelele lansate au ecran OLED, renunțându-se la LCD-urile prezente pe modelele recente precum iPhone XR din 2018 și iPhone 11 din 2019.Unul dintre zvonurile cele mai controversate este că în cutie nu va mai fi încărcător și nu vor mai fi nici căști.Surse: The Verge, WSJ, macrumors.com, Bloomberg