Apple a lansat a șasea generație a ceasului inteligent, dar fără a pune în cutie încărcătorul obișnuit

Zvonurile arătau că încărcătorul va lipsi și la noua generație de iPhone. Argumentul Apple este că foarte mulți au cumpărat în trecut produsele companiei și au deci ”prin sertare” aceste adaptoare și faptul că se vor produce mult mai puține astfel de componente va avea un impact pozitiv asupra mediului.Apple a anunțat marți noua generație a ceasului smart Apple Watch Series 6 care acum are însă și o versiune mai ieftină, numită Watch SE. Ambele modele vin cu noul sistem de operare WatchOS 7.Pe a șasea generație sunt prezenți și doi senzori noi: un oximetru care detectează nivelul de oxigen din sânge (senzorul emite o lumină roșie, diferită față de cea verde a senzorului de puls), iar al doilea senzor indică altitudinea, fiind de tip ”always on” (activat mereu).Pentru a ne face o idee legată de preț, în Franța Watch 6 costă între 429 și 529 euro, iar Watch SE, între 299 și 349 euro. SE nu are, spre exemplu, senzorul ce măsoară cantitatea de oxigen din sânge, iar procesorul este mai slab.Apple a dezvăluit și un nou model al tabletei iPad Air care are aspect de iPad Pro, prețurile fiind între 669 și 979 euro.Apple a lansat și a opta generație iPad, despre care spune că are un design ”clasic” și este compatibilă cu Apple Pencil, dar și cu tastaturile portabile Apple. iPad 8 costă între 389 și 629 euro.