Afacerea TikTok devine tot mai complicată - Companiile se contrazic în declarații, presiunea este puternică și de la Casa Albă și de la Beijing

"Washingtonul este mult prea încrezător și subestimează hotărârea Chinei de a-și apăra drepturile și demnitatea de bază", a continuat editorialul.





Surse: Reuters, AFP, New York Times



Președintele Trump acuză TikTok că ar spiona cetățenii americani în numele Chinei și amenință că va interzice activitatea companiei în SUA, unde TikTok are 100 de milioane de useri, dacă aplicația nu va trece sub ”pavilion” american. China, dar și grupul ByteDance se opun, iar conflictul nu s-a rezolvat, ci s-a adâncit, un factor care pune și mai multă presiune fiind alegerile din SUA, de pe 3 noiembrie.Trebuie spus că și Beijingul vine cu argumente similare cu cele invocate de SUA, și anume că este pusă în pericol securitatea națională dacă această companie ajunge să fie deținută de SUA. Marea miză pentru China este algoritmul ultra-performant de recomandare dezvoltat de TikTok.ByteDance şi Oracle au publicat luni comunicate contradictorii referitoare la termenii acordului convenit cu Casa Albă pentru a permite continuarea activităţii TikTok pe piaţa americană, punând sub semnul întrebării aprobarea preliminară a tranzacţiei de către preşedintele Trump.Pe de o parte, compania chineză ByteDance a anunţat luni că va deţine 80% din TikTok Global, o companie americană nou creată care va deţine majoritatea operaţiunilor globale ale aplicaţiei de video-sharing. ByteDance a adăugat că TikTok Global va deveni filiala sa.Pe de altă parte, Oracle şi Walmart, care au convenit să preia participaţii de 12,5% şi respectiv de 7,5% la TikTok Global, au anunţat că TikTok va fi în mare parte proprietate americană. Luni, Oracle a anunţat că deţinerea ByteDance la TikTok va fi distribuită investitorilor ByteDance şi că grupul din Beijing nu va avea o participaţie la TikTok Global. În plus, Oracle și WallMart au spus că patru din cinci membri ai board-ului TikTok Global vor fi americani.Descrierea acordului de către Oracle înseamnă că ByteDance ar respecta decretul preşedintelui Trump, în timp ce anunţul ByteDance nu l-ar respecta.Dacă Oracle și Walmart „nu preiau controlul deplin (al noului grup), atunci nu vom aproba acordul”, a declarat luni președintele SUA pentru Fox News, în timp ce confuzia domnește despre cine deține pachetul majoritar.Global Times, un cotidian de stat chinez, a reacționat imediat într-un editorial intitulat „Spune NU la furtul TikTok”."Pentru noi, este dificil să credem că Beijingul va aproba un astfel de acord", a adăugat ziarul, subliniind că "China nu va accepta acest tip de acord brutal din partea Statelor Unite".