USA vs Google - De ce autoritățile au declanșat o acțiune atât de importantă, ce spune Google și ce ar putea urma

După ani de procese este foarte posibil ca Google să nu mai poată să ceară unor producători de operare să pună implicit motorul de căutare pe telefoane, dar marea întrebare este: nu vor opta oamenii în marea lor majoritate tot pentru Google, mai ales că s-au obișnuit cu aplicații precum Maps, Gmail sau YouTube?





Cum a evoluat capitalizarea de piață Alphabet în ultimii 15 ani:



mai 2005: 130 miliarde dolari

octombrie 2007: 400 miliarde dolari

iunie 2010: 278 miliarde dolari

martie 2014: 817 miliarde dolari

martie 2015: 365 miliarde dolari

ianaurie 2018: 825 miliarde dolari

decembrie 2018: 689 miliarde dolari

ianuarie 2020: 1.000 de miliarde dolari

septembrie 2020: 1.120 miliarde dolari

În prezent: 1.057 miliarde dolari



Acțiunea în justiție a rezultat în urma unor anchete ale Department of Justice și a Congresului SUA. 11 state s-au alăturat acțiunii, iar cei care au intentat acțiunea în instanță spun că Google domină în mod nejustificat domeniul căutării online și al publicității, în detrimentul concurenței și consumatorilor. Ei spun că Google are 90% din piața căutărilor online și că acest lucru s-a întâmplat și fiindcă grupul american are înțelegeri financiare cu producătorii de smartphone-uri pentru ca motorul de căutare să fie instalat implicit pe terminale.Google este acuzată și că deține monopolul în domeniul publicității digitale și că, fiind un mastodont, nu mai lasă aproape deloc alte companii pe piață.Foarte pe scurt, Google este acuzată că forțează consumatorii să folosească serviciile sale de căutare online și că restrânge considerabil posibilitatea concurenței de a crește în piață. La fel și la publicitatea online.Momentul nu este ales întâmplător, Trump a promis că se va lupta cu companiile ”Big tech” și alegerile se apropie, astfel că este și o miză politică începerea acțiunii, mai ales că totul ar putea dura ani dacă nu se ajunge la o înțelegere. Însă acțiunea inițiată de guvern a fost salutată de politicieni din tot spectrul, mai ales că voci din toate zonele au cerut măsuri contra puterii acumulate de marile companii tech.Cei cinci giganți ”GAFAM”, cum le spun francezii, au o capitalizare cumulată de 7.000 de miliarde pe bursă, în timp ce acum cinci ani valoarea totală era de puțin peste 2.000 de miliarde dolari. Cei cinci sunt Google, Amazon, Facebook, Apple și Microsoft.Google spune că acțiunea în instanță este ”profund greșită” și că diversele înțelegeri semnate cu alte companii nu afectează concurența. Google spune și că există multe alegeri posibile și consumatorii pot alege să folosească Bing sau Yahoo pe telefoane. Apoi, Google spune și că produsele sale sunt gratuite pentru useri (cu mențiunea că Google obține datele noastre și le folosește și în scopuri publicitare).Argumentul principal al Google este că nu mai suntem în anii '90 și acum utilizatorii nu se mulțumesc cu ce li se servește ci știu să caute, să aleagă, să schimbe aplicațiile. Google spune că sunt multe cazuri în care oamenii aleg să folosească Google pentru că serviciile companiei le sunt de ajutor și că rezultatele căutărilor sunt mai bune decât la concurență.La capitolul publicitate online, Google spune că există concurență acerbă și că este bătaie ”pe fiecare dolar” cu Facebook, Amazon sau Apple.Ce va urma? Procesul în sine poate dura 12-18 luni, iar apeluri ce vor urma s-ar putea prelungi câțiva ani, așa că pentru utilizatorul obișnuit lucrurile nu se vor schimba în vreun fel. Unul dintre scenariile posibile, deși cu mici șanse, ar fi însă ca Google să fie forțată să se scindeze.Google a fost acuzată că nu s-a bazat pe calitatea rezultatelor căutării, ci că și-ar fi ”cumpărat” succesul prin plăți făcute producătorilor de telefoane mobile. ”Rezultatul este că nimeni nu poate să conteste în mod fezabil dominația Google în online search și în publicitate”, spune procurorul general Bill Barr.Apoi, un reprezentant al Department of Justice, întrebat dacă se are în vedere o scindare a Google, a spus că nimic nu este exclus. Însă, ideea scindării companiilor Big tech nu este nouă, a mai fost enunțată de voci importante în ultimii ani, dar pare totuși aproape imposibil că aceste companii vor putea fi forțate să se ”rupă” în bucăți mai mici. Orice mare companie se va lupta oricât va fi nevoie să evită o astfel de situație și va face tot ce este nevoie să conteste o astfel de decizie, indiferent de cât ar dura și ar costa.Republicanii s-au plâns des că platformele online, inclusiv Google, reduc intenționat răspândirea punctelor de vedere ale conservatorilor pe aceste platforme. Legiuitorii au căutat, fără a explica în ce mod, să folosească legislația antitrust pentru a convinge giganții tech să stopeze aceste practici de care sunt acuzate.Surse: AFP, New York Times, Reuters, USA Today