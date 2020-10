​REVIEW Fitbit Sense - Scump, dar sofisticat și plin de senzori

Dar trebuie spus că ceasurile smart au avansat enorm în ultimii cinci ani, iar modelul Fitbit Sense este unul dintre ceasurile cu cei mai mulți senzori, fiind prezentat de Fitbit ca fiind primul ceas din lume ce are senzor EDA pentru monitorizarea stresului. Senzorii sunt interesanți însă, așa cum vom vedea, nu întotdeauna datele sunt ușor de accesat sau înțeles și uneori ceasul îți dă impresia că este gândit să facă mult prea multe decât poate face în prezent.









Fitbit este una dintre cele mai cunoscute companii din domeniul dispozitivelor smart, astfel că Elon Musk, când a prezentat acum câteva luni progresele făcute de compania Neuralink, a comparat cipul implantat în creierul porcilor cu ”un Fitbit care se găsește în cutia craniană”.

Compania are nevoie de Google pentru că, deși numărul de useri a crescut constant spre 30 de milioane, cifra de afaceri a scăzut în ultimii patru ani de la peste 2,1 miliarde dolari în 2016, la 1.43 miliarde dolari anul trecut. Google are banii necesari pentru a investi în Fitbit și deci pentru a-i crește vânzările.









Ca parte a efortului de redresare financiară, Fitbit a lansat ceasul de gamă medie Versa, care a ajuns la a treia generație, iar acum a lansat cel mai sofisticat (și scump) ceas din istoria sa, modelul Sense, numit așa pentru că are o mulțime de senzori. Sense costă 1.650 de lei.

Un minus ni s-a părut modul de prindere care este diferit față de Versa 1 și 2 care avea prinderea clasică cu gaică. La Sense, cureaua trebuie fixată trecând-o prin prima buclă și apoi prin cea de-a doua buclă. Însă partea un pic neplăcută este că după ce treci cureaua prin cea de-a doua buclă, o mică parte de la capătul curelei va sta mereu între mână și restul curelei, iar în prima zi ceasul a lăsat urme pe mână, fiindcă l-am strâns puțin prea tare. Fitbit menționează faptul că trebuie purtată suficient de larg cureaua pentru a putea fi mișcată înainte și înapoi pe încheietura mâinii. Așadar, cureaua necesită un pic de obișnuire, însă după două zile nu au mai fost probleme.













Touch-screen-ul răspunde rapid la comenzi și deci nu au fost probleme în a controla meniurile ceasului cu ajutorul lui. Sense nu are însă butoane fizice, ci o mică fantă tactilă pe partea lateral -stânga ce are rol de buton de ”back” sau poate fi folosită pentru comenzi rapide ce pot fi stabilite de user. Este nevoie de un pic de obișnuire cu această suprafață tactilă care este plasată într-o mică fantă, pentru a nu se apăsa din greșeală.

Senzorul EDA detectează activitatea electrodemică, aceasta putând să indice răspunsul corpului la stres. Practic, trebuie să pui palma deasupra ecranului de la smartwatch și senzorul va detecta schimbările de natură electrică în funcție de nivelul de transpirație a pielii.











După ce iei mâna de pe ceas, aplicația îți afișează răspunsurile EDA, practic un număr cel mai adesea între 0 și 5, dacă ești foarte calm în acel moment. Răspunsurile au diferit mult în cele câteva zeci de măsurători, au fost 17 răspunsuri maxim, într-un moment de stres intens, dar și zero, într-un moment de calm. Acest număr de răspunsuri nu ni s-a părut mereu explicabil, au fost măsurători la care a arătat doar două răspunsuri EDA, deși eram într-o stare ridicată de stres, spre exemplu. Așadar, uneori rezultatul nu părea să corespundă realității.

Fitbit spune că aplicația EDA Scan te ajută să înțelegi și să gestionezi mai bine stresul și să monitorizezi cum a variat nivelul de stres de-a lungul timpului. În plus, aplicația te invită des să spui cât ești de stresat și folosește aceste date la stabilirea zilnică a unui scor general de stres, de la 0, la 100. unde 100 înseamnă o zi fără stres.











Acest scor este util și interesant și a reflectat realitatea: în cea mai stresantă zi scorul a fost sub 75, în cele mai relaxante zile a fost peste 90. Scorul final este influențat de trei categorii: capacitatea de reacție, echilibrul efortului și graficele de somn măsurate de ceas. Practic, acest scor zilnic de stres ține cont de tot ce măsoară ceasul când este purtat, de la numărul de pași făcuți și cât de adânc a fost somnul, până la rezultatele măsurătorilor EDA. Cei de la Fitbit spun că un scor apropiat de maxim înseamnă că ”corpul tău prezintă mai puține semne fizice de stres”. De aici se poate deduce și că dacă persistă mai multe zile un scor mai mic de 70 - 75 este semn că lucrurile nu merg bine și este nevoie de o schimbare.

Sense este primul dispozitiv al companiei compatibil cu o aplicație EKG care le permite utilizatorilor să verifice dacă prezintă o neregularitate a ritmului cardiac, detectând fibrilația atrială (FibA).







Pentru a citi ritmul cardiac, utilizatorii trebuie să stea nemișcați timp de 30 de secunde și să țină degetele pe inelul din oțel inoxidabil al ceasului. Este important să stai nemișcat, altfel măsurătoarea nu poate fi dusă la bun sfârșit (am încercat spre exemplu un EKG într-un tren ce rula cu 140 km/h și din cauza vibrațiilor nu am reușit, în ciuda celor 8 încercări).









Electrocardiograma cercetează dacă ritmul cardiac la nivelul atriilor și ventriculilor este constant, iar utilizatorii își pot verifica ritmul cardiac ori de câte ori doresc, inclusiv atunci când observă simptome cardiace neobișnuite, spun cei de la Fitbit.

Scanare corporală, date despre respirație, minute de activitate - date afișate în aplicație - click pentru a mări fotografia





După ce îți faci un EKG aplicația îți afișează un mesaj de atenționare în care îți spune că nu poate detecta atacul de cord, atacul vascular cerebral sau alte afecțiuni cardiace. Așadar, acest mini-EKG nu doar că nu ține loc de medic, dar nu se vrea a fi o aplicație care pune diagnostic. Cum EKG-ul nu este automat, ci trebuie să selectezi aplicația, nu te poate avertiza automat dacă s-ar schimba ceva la ritmul cardiac.

Din păcate nu afișează temperatura absolută, ci este prezentată sub forma unei variații față de un nivel de referință (baseline) care este media ultimelor 30 de zile. Temperatura este afișată abia după trei nopți de purtare a ceasului.









Așadar ceasul nu afișează temperatura corporală (cum este cea care ni se ia când intrăm la supermarket), ci variația temperaturii de la suprafața pielii. Este normal ca temperatura de la suprafața pielii să varieze în timpul nopții și de la o noapte la alta, iar variația depinde de factori precum temperatura din cameră și chiar cât de comod este patul. Sunt cazuri în care o creștere a temperaturii corpului este semn că s-ar putea instala febra. Un exemplu ar fi ca dacă dimineață vezi că temperatura afișată este +1,2 grade înseamnă că ceva se întâmplă, și atunci ceasul chiar este foarte util.

NU am putut utiliza funcția SpO2 fiindcă rezultatele ei pot fi văzute doar dacă instalezi o față de ceas (clock face) specială pe care nu am reușit sub nicio formă să o punem pe ceas, deși am încercat de mai multe ori. Normal era ca nivelul oxigenului să poată fi vizualizat măcar în aplicație, nu să depindă doar de instalarea unei fețe de ceas. Foarte posibil că acest lucru va fi posibil după un viitor update de firmware.









Fitbit spune că descoperirile recente din studiile despre COVID - 19 sugerează că schimbările unora dintre indicatori, incluse în opțiunea Premium (ritm respirație, ritm cardiac, variații ale ritmului cardiac), pot fi detectate de dispozitivele Fitbit simultan cu apariția simptomelor COVID-19 și, în unele cazuri, chiar și mai devreme.

Media review-urilor de pe Google Play este 3,7 din 5, mulți utilizatori din ultimele două săptămâni dând o singură stea din cauza problemelor de sincronizare cu dispozitivele Fitbit.









Din august 2019 Fitbit a introdus serviciul Premium, astfel că o parte dintre datele despre mișcare, somn și starea de sănătate sunt disponibile doar în serviciul premium care pentru cumpărătorii de Sense este gratuit în primele șase luni. După aceea costul lunar este de 10 de dolari sau abonamentul anual este 80 de dolari. 50 de lei pe lună nu este chiar puțin, dar o parte consistentă dintre datele culese de ceas pot fi văzute doar acolo.

Pe ceas, aplicațiile pot fi puse tot prin sincronizarea cu aplicația de mobil, la fel pot fi instalate și fețele de ceas. Instalarea a fost simplă, mai ales că aplicațiile nu ocupă mult spațiu. Unele aplicații sunt contra-cost, altele nu sunt prea utile, însă este de înțeles dacă ne gândim că trăim într-o lume în care se cumpără smartphone-uri cu ecrane tot mai mari, ecrane cu care un ceas nu are cum rivaliza.







Date afișate în aplicație: scorul zilnic de stres, variația temperaturii pieli noaptea, date despre somn ( click aici pentru a mări fotografia





Cele mai utile aplicații pe Sense sunt cele legate de fitness, de vreme, de alarme, de cronometru și de EKG și EDA.

Designul

Senzorii numeroși fac din el un ceas sofisticat

Autonomia bateriei este între 3 și 5 zile, în funcție de modul de utilizare

Ceasul și aplicația au meniu în română

Numeroasele date legate de activitate fizică și de calitatea somnului

Ce nu ne-a plăcut

Prețul



Modul de prindere la mână s-ar putea să nu placă multora

O parte dintre date pot fi văzute în aplicație doar prin plata unui abonament lunar

”Sfântul Graal” al ceasurilor inteligente ar fi un model care pe lângă măsurarea variaților pulsului și diverșilor indicatori de somn, să poată să măsoare și glicemia, și temperatura corpului și să ia și tensiunea. Însă aceste lucruri nu pot fi realizate doar cu senzori care sunt în contact cu pielea și un astfel de ceas ”super-smart” nu va veni prea curând.La noi, Fitbit este cunoscută nu doar pentru ceasurile smart și brățările de fitness, dar și pentru faptul că a cumpărat acum câțiva ani startup-ul românesc Vector Watch și are și un centru de dezvoltare la București. Fitbit este pe punctul de a fi cumpărată de Google, dar încă nu a primit acordul de la Comisia Europeană care este îngrijorată de cum va gestiona Google uriașele cantități de date despre userii Fitbit.Deja ceasurile care costă în jur de 200 de euro se sincronizează excelent cu telefonul, dau o mulțime de informații despre pași, puls sau calitatea somnului. Diferența este făcută la Sense de numărul mare de senzori prezenți pe ceas și de insistența pe aplicațiile de monitorizare a nivelului de stres.: 1,58 inci, AMOLED, Gorilla Glass 3, rezoluție 336 x 336 pixeli: litiu polimer, autonomie între 3 și 5 zile în funcție de modul de folosire. Încărcarea de la 10%, la 80% durează 40 de minute, cea de la 5% la 100%, aproximativ 65 de minute: 47 de grameGyroscopeAltimetruAccelerometruVibration motorSenzor pentru temperatura pieliiLumina ambientalaRitm CardiacNFCECGCeasul arată bine, ecranul este ușor vizibil și în lumină puternică, sticla este Gorilla Glass 3, cadrul este din oțel inoxidabil, iar spatele este metalic.Este afișată și variația pulsului între momentul când ai început măsurarea și cel de la final, în unele situații diferența fiind și de 15-20 de bătăi pe minut.Sesiunea rapidă (de două minute) de aflare a nivelului de stres poate fi pornită direct pe ceas, dar există și sesiuni ghidate de relaxare în aplicația Fitbit, sesiuni mai lungi așa-numite de ”mindfulness” care te invită să meditezi și să faci exerciții de respirație.De exemplu, un clip audio de 8 minute te invită la o ”scanare a corpului”, dar sunt și sesiuni mai lungi.Din 9 octombrie este disponibilă pe ceasul Sense și aplicația de EKG (în engleză ECG), după ce compania a primit aprobarea de a o folosi în Europa. Aici trebuie spus că un ceas nu are cum să atingă precizia unui EKG clasic în care sunt folosiți electrozi mari puși simultan în mai multe părți ale corpului.Am testat de mai multe ori aplicația, de fiecare dată rezultatul a afișat a fost că ”ritmul cardiac pare normal”. Analiza graficelor din aplicație diferă doar în ochii celor care sunt pricepuți în domeniul medical.Fibrilația atrială (FibA), adică un ritm cardiac neregulat care crește riscul complicațiilor grave precum accidentul vascular cerebral, poate fi deosebit de greu de detectat, deoarece unele episoade ale bolii nu prezintă niciun simptom. Unele studii arată că până la 25% dintre cei ce suferă de fibrilație atrială află de prezența bolii doar în momentul în care au un accident vascular cerebral.Ceasul măsoară și variația temperaturii pielii în timpul nopții și afișează rezultatul în aplicație sub formă de zecimi de grad (cel mai adesea undeva între -0,5 și +0,5 grade.Utilizatorii Sense pot avea acces și la detalii despre nivelul oxigenului din sânge în timpul nopții. Există o serie de fețe de ceas SpO2 care îți pot arăta nivelul SpO2 din noaptea precedentă și media generală din timpul nopți, toate acestea pentru a putea detecta posibile schimbări ale stării generale a celui care poartă ceasul. Nivelul este afișat sub formă de procent, ceasul afișează tot ce este peste 80%, valorile normale sunt undeva pe la 95%.Însă compania spune mereu în aplicație și pe ceas că dacă vă simțiți rău trebuie să mergeți la doctor, iar datele din aplicație nu trebuie folosite pentru a vă pune singuri un diagnostic.Aplicația Fitbit are un design plăcut și conține multe grafice care pe ceas nu ar încăpea. Clar este o aplicație bine făcută, dar trebuie menționate două lucruri. Folosesc aplicația de mai bine de trei ani dar a devenit extrem de complexă, sunt foarte multe meniuri și unele lucruri simple sunt greu de găsit. Deși am folosit ani de zile aplicația, a fost nevoie de manualul de utilizare pentru a găsi unele lucruri, dat fiind că aplicația a devenit așa de stufoasă.Trebuie spus că Sense are microfon și deci i se pot da comenzi vocale simple prin Amazon Alexa, întrebări de genul ”cum va fi vremea”, dar numai dacă meniul ceasului este lăsat în engleză. După un viitor update firmware ceasul va putea primi și comenzi pe asistentul Google. Ceasul are și difuzor, dar tot după viitoare actualizări de soft va putea fi folosit pentru a răspunde la telefon via Bluetooth și va putea și să dea răspunsurile la comenzile vocale. Așadar, Sense vine cu niște datorii față de useri.Sense este o dovadă că ceasurile smart pot încorpora o mulțime de senzori și că te pot ajuta să monitorizezi o mulțime de aspecte legate de sănătate și stres. Din punct de vedere al senzorilor, ceasul ridică mult ștacheta pentru viitoarele modele concurente, fiind într-adevăr un ”health smartwatch”, un ceas inteligent pentru monitorizarea sănătății.Un plus este că ceasul compune din toate datele culese un scor general al stresului în fiecare zi și insistă mult pe acest capitol.Dar, la 1.650 lei, prețul este mare și unele lucruri par oarecum nefinisate la ceas, viitoare versiuni de firmware urmând să completeze minusurile. Apoi, la unele date accesul este greoi, altele pot fi văzute doar de cei care plătesc abonamentul iar alte caracteristici vor fi disponibile în lunile ce vin.Așadar, Sense merită cumpărat de cei care chiar sunt pasionați de date multe legate de activități sportive, somn, stres, temperatură sau ritm cardiac. Dacă nu aveți de gând să vă uitați des la datele culese de ceas și să analizați graficele, atunci un model la 800-1.000 de lei, cu mai puțini senzori, este suficient.