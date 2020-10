Tot ce trebuie să știi despre programul Huawei „Seeds for the Future”, destinat studenților din domeniul ITC

​Huawei România- 20 de ani

Veronica Cristea-Nanu: “Seeds for the Future” a debutat în anul 2008 și acum se desfășoară în 126 de țări de pe toate continentele (peste 30 de țări din Europa), cu 5.773 de studenți care au participat la program din 2008. Este un program adresat studenților și tinerilor absolvenți și urmărește să identifice și să dezvolte tineri talentați în domeniul ITC. Considerăm că este de datoria noastră să contribuim în mod practic și concret la formarea profesională a viitoarelor generații de ingineri.An de an organizăm evenimente în parteneriat cu universitățile tehnice și invităm studenții să aplice la ceea ce considerăm noi că este unul dintre cele mai bune programe de internship din industria ITC: “Seeds for the Future”. Aplicațiile sunt atent analizate și, în funcție de specializarea fiecărui student, echipele noastre organizează o serie de interviuri și testări, pentru a stabili direcția și departamentul unde cei selectați își vor desfășura programul de practică.În România programul a debutat în anul 2014 și, până în acest moment, au participat peste 200 de studenți. Dintre aceștia, în fiecare an, cei mai buni 10 studenți au câștigat 2 săptămâni de practică în China. Selecția acestora a fost făcută în cadrul unul Centru de Evaluare, unde au fost luate în considerare criterii precum: susținerea argumentată a evoluției personale și profesionale pe parcursul stagiului de practică, calificativul din partea mentorului în funcție de modul în care s-a desfășurat stagiul de practică, sau rezultatul testului de gândire logică și abilități de rezolvarea a problemelor.Anul acesta, programul „Seeds for the Future” s-a desfășurat online, cu suportul experților noștri din Shenzhen, China, în timp ce restul perioadei de internship s-a desfășurat în proporție de 95% remote. Programul de anul acesta a fost unul diferit și, deși au existat provocările impuse de măsurile de protectie și distanțare, am reușit să ne adaptam.Astfel, ne bucurăm foarte mult că studenții participanți au creat relații strânse cu departamentele gazda, au putut comunica eficient și că ne-am putut vedea și auzi în fiecare săptămână online, pentru a discuta despre obiectivele fiecăruia și progresul acestora. Au dat dovadă de implicare, adaptabilitate și agilitate, trei caracteristici care le vor fi utile și de acum înainte, pe parcursul primilor ani de cariera în orice zona ITC ar alege să profeseze.În fiecare an au existat oportunități de angajare după finalizarea programului de internship, în divizii tehnice atât în biroul local, cât și în GSC (Global Services Center). În medie, 30% dintre participanți ne-au devenit colegi în toți acești ani. Ne bucurăm că au ales să facă primii pași în cariera alături de noi și suntem încântați să le privim evoluția profesională alături de mentorii și colegii care le-au devenit, în timp, prieteni.Pe lângă faptul că este un reality check a ceea ce înseamnă viața după facultate și modul de lucru într-o companie multinațională, “Seeds for the Future” este o oportunitate extraordinară pentru studenți de a învăța și de a-și perfecționa atât abilitățile tehnice, cât și cele personale: asertivitatea, gândirea critică, construirea unei argumentări solide.Ei vin în contact cu experți de înaltă calitate profesională, au acces la cele mai noi soluții tehnice, iar stagiul de 2 săptămâni în China le deschide ușa către o cultura vibrantă și profundă.Ne bucurăm să avem an de an feedback din partea internilor noștri. Acest lucru ne-a ajutat să devenim mai buni de-a lungul timpului și să rafinăm anumite aspecte ale acestui program. Anul acesta studenții au fost extrem de încântați de programul online “Seeds for the Future Sky”, mai ales de lecțiile de limbă mandarină. În aceeași măsură, contactul cu mediul corporate a fost unul apreciat, alături de alte aspecte care s-au conturat în timp: un simț al responsabilității mai accentuat, un mai bun management al timpului sau exersarea abilităților de comunicare și depășirea timidității.Ne propunem să continuăm programul și în anii următori, pentru că, odată cu dezvoltarea de noi tehnologii generatoare de schimbare avem responsabilități crescânde față de noile generații și de pregătirea lor în a lucra cu noile tehnologii, într-o lume aflată în continuă schimbare.Este esențial ca mediul de business și cel academic să lucreze împreună pentru a transforma piața muncii într-un mediu flexibil și versatil. Ne dorim cu toții ca profesioniștii care vor lucra în job-urile viitorului să se poată integra cu ușurință în piața muncii, grație unui bagaj de cunoștințe tehnice solide și abilități soft, care le va permite să facă alegeri satisfăcătoare și să ofere angajatorilor excelență, creativitate, agilitate.Acest articol face parte dintr-un proiect editorial susținut de Huawei România. Compania Huawei nu a intervenit asupra conținutului articolului..