Cine este Ant Group, gigantul chinez care pregătește cea mai mare intrare pe bursă din istorie. Jack Ma spune că este ”un miracol”

Ant Group este fostă filială a grupului Alibaba creat de celebrul Jack Ma și este al doilea gigant tech construit de acest antreprenor celebru, după platforma de online shopping Alibaba. Jack Ma spune că este un adevărat miracol faptul că o listare atât de mare se petrece în afara bursei de la New York care este mult mai obișnuită cu IPO-uri de proporții.În 2003 a fost creat Alipay, serviciu care nu făcea plata către vânzător până când cumpărătorul nu dădea feedback pozitiv. Dacă produsul era contrafăcut sau avea probleme, plata nu se efectua. Alipay a ajutat Alibaba să-și crească vânzările, iar în 2011 a devenit companie de sine stătătoare.Alibaba deține în prezent o treime din acțiunile Ant, iar Jack Ma are un pachet important de acțiuni, dar nu face parte din management. Ant Group, prin serviciul Alipay, domină piața plăților electronice din China continentală și se prezintă sub forma unei aplicații de smartphone ce permite gestionarea cumpărăturilor online printr-un sistem de coduri QR ce trebuie scanate.Alipay spune că are peste 700 de milioane de useri, în timp ce PayPal are 346 milioane. Alipay spune că a intermediat un volum total al tranzacțiilor de 14.400 miliarde dolari între iulie anul trecut și iunie anul acesta. În comparație, PayPal a intermediat un volum al tranzacțiilor de 720 miliarde dolari anul trecut.Trebuie spus însă că Ant a realizat în China continentală 95% din venituri, având mici operațiuni și în India. Pe termen scurt nu sunt semne că grupul va ajunge să fie o forță în sistemul financiar al altei țări în afară de China.În China este ceva normal să plătești cu telefonul sau să dai rapid bani unui prieten prin scanarea unui cod QR. Sunt comercianți care nu acceptă plăți cash, iar aplicații precum Alipay, dar și celebra WeChat a grupului Tencent, au sute de milioane de useri.Alipay și-a diversificat activitățile în China, dincolo de plăți electronice. Oamenii pot să cumpere pe credit, fără a fi nevoie de un card fizic, pot să-și facă asigurări de sănătate sau de viață sau pot decide unde să-și investească banii. Evident că totul se întâmplă într-o țară în care autoritățile au control total asupra datelor și unde userii primesc diverse rating-uri în funcție de care au dreptul să facă anumite lucruri și altele le sunt interzise.Alipay a investit enorm în infrastructură tehnologică și spune că sistemele sale au putut procesa 459.000 de tranzacții pe secundă în celebra ”sărbătoare” de shopping Singles Day de anul trecut.Acum, Ant Group se listează la bursă în Hong Kong și la Shanghai, dorind să obțină 34,4 miliarde dolari din IPO, cel mai mare debut bursier din istorie. Gigantul saudit Aramco a obținut 29,4 miliarde dolari în IPO-ul său de la Ryad, anul trecut, iar Alibaba Group a obținut 25 de miliarde dolari la intrarea pe bursa de la Wall Street, în 2014.Acțiunile ar trebui să se tranzacționeze începând cu 5 noiembrie. Ant are sediul central în Hangzhou și vrea să obțină 17,2 miliarde dolari din IPO-ul de la Shanghai și tot atât din Hong Kong.Recordul pentru IPO la Shanghai este de 10,1 miliarde dolari, strânși în 2010 de Agricultural Bank of China. La Hong Kong, compania de asigurări AIA a obținut 20,5 miliarde dolari în 2010.Surse: AFP, Reuters, New York Times