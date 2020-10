webPR: GoTech 2020: The New Reality prezintă peste 1.500 de soluții digitale de business pentru industriile de retail, IT, cybersecurity și marketing

​Organizatorii GoTech World pregătesc cea de-a IX-a ediție a expo-conferinței, care va avea loc online pe 11 și 12 noiembrie 2020. GoTech World își consolidează încă o data poziția de eveniment de referință pentru mediul de business din Europa Centrală și de Est, fiind și cel mai amplu eveniment B2B din regiune, care aduce în acest an, peste 16.000 de profesioniști și peste 1.500 de soluții digitale de business.







Ediția din 2020 se anunță a fi cea mai ambițioasă de pană acum, pentru că permite participarea profesioniștilor indiferent de locația lor, de asemenea organizatorii au pregătit experiențe noi în mediul online, cele mai noi soluții tech și o zonă expozițională realizată cu ajutorul tehnologiei 3D, acolo unde participanții vor putea interacționa oricând cu expozanții companiilor multinaționale și locale.





ING Bank România se alătură ediției din anul acesta a GoTech World ca partener principal al evenimentului, pentru a contribui la crearea unui ecosistem de business centrat pe digitalizare. ,,Atât pentru noi, din perspectiva ING, cât și pentru clienții noștri, ultimele luni au fost foarte mult despre relevanță. Iar atunci când găsești un partener care se potrivește ADN-ului brandului tău și care oferă conținut relevant, îți dorești să mergi mai departe și să construiești această relație. Astfel, pentru al doilea an consecutiv ne alăturăm GoTech World ca main partner, în special datorită unui lucru remarcat la edițiile anterioare: întreaga comunitate formată în jurul acestui eveniment ne împărtășește valorile și pasiunea pentru tehnologie și digitalizare în vederea îmbunătățirii serviciilor sau a conținutului pe care le creăm, oferim sau consumăm. Deși anul acesta situația nu ne permite să îi primim pe participanți la fel ca anul trecut la standul ING, îi așteptăm pe platformă, unde le pregătim conținut de calitate și networking digital.” a declarat Răzvan Sighinaș, Chief Information Officer ING Bank România.







Soluții de business pentru eficiența companiilor din România







Dell Technologies sprijină atât oamenii, cât și organizațiile în construirea viitorului acestora, în care tehnologia joacă un rol esențial. Astfel, compania pune la dispoziție produsele, serviciile și suportul prin care aceștia pot transforma felul în care lucrează, trăiesc și se joacă. Dell Technologies a lansat recent, pe plan local, platforma Transformation-Experts.ro, fiind primul hub de acest gen care pune laolaltă analize ale experților în tehnologie, tendințe anticipate în industrie și în business, studii de caz și noutăți, toate pentru a contribui la procesul transformare digitală a companiilor din România.







certSIGN propune semnătura electronică la distanţă Paperless, în cazul căreia nu se mai depinde de un dispozitiv criptografic, de un calculator sau un laptop (documentele pot fi semnate remote, de oriunde și oricând, inclusiv de pe dispozitive mobile) și nu mai trebuie instalate drivere speciale. Este simplu de folosit, putând semna în cloud documente în doar câțiva pași prin aplicația web Paperless webSIGN. Soluția permite descărcarea mai multor documente, se pot semna electronic cu valoare legală, apoi pot fi descărcate și trimise prin e-mail către ceilalți semnatari.





În cadrul unor fluxuri ce implică multipli semnatari, există o soluție simplă și sigură: Paperless flowSIGN. După semnarea electronică a documentelor într-o companie (oricare ar fi ele - contracte, anexe, acte adiționale, decizii, rapoarte etc.), acestea pot fi transmise pe e-mail intern (între departamente și persoane implicate direct) sau extern (către parteneri, furnizori etc.)





Trencadis companie de tehnologie specializată în dezvoltarea și integrarea de soluții software pentru e-government și mediul de business, prezintă sistemul dedicat diagnosticului pacienților oncologici – pe care îl dezvolta în parteneriat cu cercetătorii unui centru de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului, din Timișoara. Anul acesta, digitalizarea procesului medical specific patologiei oncologice, aplicabilitatea BigData în domeniul Healthcare și impactul acesteia în cercetarea genetică sunt temele principale ce vor fi abordate de către Trencadis și partenerii săi în cadrul GoTech World.







Produsul dezvoltat de Trencadis, unic în România, permite integrarea parametrilor clinici, imunologici și moleculari obținuți prin secvențiere, în vederea unui diagnostic personalizat al pacienților cu tumori solide.





Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, disponibilă gratuit în Google Play, App Store și pe www.bringo.ro și care e prezentă în 36 de orașe. O rețea interconectată de retail care alimentează un brand full service.





În cadrul evenimentului, experții Carrefour de pe scena de Retail & E-commerce, vor vorbi despre rețetele de succes care au funcționat în pandemie și comportamentul consumatorului, așa cum îl vede retailerul cu unul dintre cele mai complexe modele omnichannel din România.





Moldova IT Park este cea mai importantă inițiativă de dezvoltare a industriei IT din Republica Moldova și de sporire a competitivității acesteia la nivel regional. Parcul virtual a fost lansat la 1 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 10 ani. În prezent, Moldova IT Park întrunește peste 600 companii IT, oferind companiilor rezidente o platformă organizațională cu un set de instrumente inovatoare și noi abordări pentru a accelera transformarea economiei și a eficientiza practicile de inovare corporativă. Prezența în cadrul evenimentului este inspirată de dorința de a pune la dispoziția companiilor din regiune beneficii precum reducerea esențială a poverii fiscale prin introducerea impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, facilitarea documentării imigraționiste a expaților, diminuarea barierelor birocratice, prezența virtuală, și posibilitatea accesării Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice.





Soluțiile prezentate mai sus sunt doar o parte din cele 1.500 de tehnologii ce vor fi prezentate anul acesta în cadrul expo-conferinței business GoTech World. Companii locale și multinaționale prezintă la eveniment o gamă extinsă de soluții digitale de business, potrivite pentru orice nevoie organizațională a companiilor din diverse domenii.





Participanții pot interacționa în timp real cu companiile prezente prin intermediul unui chat care facilitează comunicarea dintre reprezentanții companiilor și profesioniștii aflați la eveniment. De asemenea, proiectele pot fi descărcate și analizate de cei interesați chiar în timpul evenimentului, aceasta este o caracteristică dezvoltată de organizatori tocmai pentru a facilita crearea de noi parteneriate și pentru a ajuta mediul de afaceri românesc să se dezvolte.







Accesul în cadrul evenimentului GoTech World se face prin înregistrarea online pe platforma www.online.gotech.world . Pentru informații suplimentare, urmăriți platformele oficiale de comunicare: